Armin Škrbo novi predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti "Kulin ban"

Na vanrednoj izbornoj Skupštini Bosanske akademije nauka i umjetnosti "Kulin ban" izabrano je novo rukovodstvo Akademije. Za predsjednika Akademije izabran je akademik prof.dr. Armin Škrbo, a za članove Predsjedništva Akademije prvi potpredsjednik akademik Muriz Spahić, potpredsjednici Akademije akademici prof. dr. Nizama Salihefendić, dr. Jusuf Pušina, Ibrahim Žuđelović. Generalni sekretar akademik je prof. dr. Adamir Jerković a akademik prof. dr. Redžep Dizdarević izabran je za predsjednika Senata Akademije.

Za predsjednika Skupštine Akademije izabran je akademik prof. dr. Nihad Fejzić. Članovi Senata Akademije su: predsjednik Senata akademik prof.dr. Redžep Dizdarević te članovi akademik Gradimir Gojer, akademik Ahmed Bosnić, prof.dr. Ferid Otajagić, prof.dr. Hana Korać, doc.dr. Muhamed Šemoski, dr. Fahrudin Kulenović, Abi Muhtari, Edhem Pašić.

Dugogodišnji profesor

- Izabran je Sud časti Akademije. Predsjednik Suda časti je akademik prof.dr. Nedžad Korajlić, akademik prof. dr. Džemaludin Latić, akademik prof.dr. Azem Kožar - saopćeno je iz Bosanske akademije nauka i umjetnosti "Kulin ban".

Armin Škrbo je rođen 1953. godine i cjelokupno školovanje je završio u Sarajevu, od osnovne škole, Prve gimnazije do Farmaceutskog fakulteta.

Primarius, redovni prof. dr. sc. Armin Škrbo, magistar nauka farmacije, specijalista farmako-informatike, menadžer u zdravstvu, je bio dugogodišnji profesor na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu.

Naučno područje kojim se bavi je Farmaceutska hemija (doktorat), Farmakognozija (magisterij), a stekao je akademsko zvanje – profesor, na tri predmeta: Farmaceutska informatika, Farmaceutska statistika i Historija farmacije.

Dodjeljivana mu je, godinama, nastava na predmetima: Uvod u farmaciju i Metodologija pisanja stručnih i naučnih radova za mnoge generacije studenata farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. Predavao je na post-diplomskim magistarskim i doktorskim studijama. Do sada je objavio više od 150 stručno-znanstvenih radova, 7 monografija-studija i 8 recenziranih knjiga iz područja Farmaceutske informatike, te jedan Univerzitetski udžbenik iz Farmaceutske statistike. Bio je prvi nosilac u dva i učesnik u pet projekata bitnih za BiH, a ujedno je tokom ovog vremena učestvovao na više kongresa i simpozijima gdje je prezentirao svoj stručni i naučni rad, te održao veći broj predavanja po pozivu, iz farmaceutske informatike, etike, historije farmacije, statistike, metodologije naučnog rada itd. Većina radova je objavljena i citirana (preko 400 puta) u priznatim časopisima koji su indeksirani u eminentnim zdravstvenim bazama podataka, kao što su ResearchGate, Current contents, Medline, ScopeMed, Hinari, Ebsco, Academia.edu i druge.

Pedeteset diplomskih radova

Kao mentor, učestvovao je u realizaciji više magistarskih, doktorskih i specijalističkih radova iz oblasti informatike, farmako-ekonomike, toksikološke hemija, farmakologije i Farmaceutske statistike. Mentor u preko pedeset diplomskih radova, sa temama iz historije farmacije, menadžmenta, etike, obrazovanja itd. kako u BiH tako i u svijetu.

Nosilac je certifikata ECDL (European Computer Driving Licence), te certifikate o uspješno obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i stekao naziv “menadžer zdravstvenog sektora“, izdanog od Federalnog Ministarstava Zdravstva BiH.