Tramvajski depo će dobiti potpuno novi izgled, raspisana nabavka za idejni projekt

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo raspisalo je javnu nabavku za izradu idejnog projekta i tehničku pomoć za rekonstrukciju i modernizaciju tramvajskog depoa.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta izjavio je da, "nakon što smo obnovili tramvajsku prugu i nabavili nova vozila, i u vremenu kada širimo tramvajsku prugu do Hrasnice, logičan i neophodan korak je obnova tramvajskog depoa".

- Današnji uslovi u Remizi ne prate savremene standarde i odlučni smo da to promijenimo. Danas smo napravili prvi korak. Ovaj projekt znači sigurnije održavanje tramvaja, efikasniji rad sistema i bolju uslugu za građane. Depo će ostati na postojećoj lokaciji, ali će dobiti potpuno novo lice, prilagođeno budućnosti javnog prevoza u Sarajevu - dodao je Šteta.

Vrijednost javne nabavke za izradu idejnog projekta buduće Remize iznosi 450.000 eura, a nabavka se provodi prema pravilima i procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i objavljena je na portalu banke, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.