Izetbegović: Mahmutović je glasao mimo moje upute, ne znam na šta je Orić mislio, Efendić se neće predomisliti

U jeku političkih polemika koje su posljednjih dana zaokupile javnost u Bosni i Hercegovini, predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović gostovao je u emisiji Dan uživo na N1, gdje je govorio o nizu aktuelnih tema – od glasanja Dževada Mahmutovića u Vijeću naroda Republike Srpske, preko apelacije Ustavnom sudu BiH zbog imenovanja Vlade RS, do odnosa sa političkim liderima u entitetu RS i na državnom nivou, te pozicije SDA uoči narednih izbora.

Posebnu pažnju izazvalo je glasanje delegata SDA Dževada Mahmutovića u Vijeću naroda Republike Srpske, koje je bilo suprotno stranačkim instrukcijama. Izetbegović je, odgovarajući na pitanja o tom slučaju, kazao da ne želi preuzimati ulogu sudije, ali je priznao da je Mahmutović postupio mimo dogovora unutar stranke.

Borba za poziciju Bošnjaka u RS

- Gospodin Mahmutović je zaslužni borac i političar. Postupio je mimo mojih instrukcija. On je postupio kao stručan čovjek, kao profesor prava, suprotstavljajući se politikama koje su vrlo nekorektne i koje imaju za cilj slabljenje pozicije Bošnjaka u Republici Srpskoj. Međutim, nama je u tom trenutku trebalo vrijeme – kupiti vrijeme i boriti se za poziciju Bošnjaka na svaki mogući način. Smatram da je trebao postupiti kao političar i onako kako smo se prethodno dogovorili - rekao je Izetbegović.

Dodao je kako je postojao niz razloga zbog kojih se moglo pozvati na vitalni nacionalni interes te da je to, prema njegovom mišljenju, bio ispravan politički put.

Na pitanje hoće li Mahmutović snositi određene posljedice zbog postupanja mimo stranačkog dogovora, Izetbegović je istakao da SDA sebe vidi kao istinski demokratsku stranku.

- Mi ćemo razmotriti čitavu stvar i potom donijeti odluku. Treba imati u vidu da je gospodin Mahmutović podnio utemeljene apelacije i to se ne može zanemariti. Vjerovatno će dobiti neku vrstu opomene, konkretno od mene. U Republici Srpskoj se moramo boriti na svaki način za poziciju Bošnjaka - naglasio je predsjednik SDA.

Bahato i neutemeljeno

Govoreći o apelaciji koju su zastupnici SDA i Demokratske fronte podnijeli Ustavnom sudu BiH, a koja se odnosi na imenovanje Vlade Republike Srpske, Izetbegović je izrazio očekivanje da će Sud zaštititi Ustav RS.

- Očekujem da Ustavni sud brani Ustav Republike Srpske, koji ne poznaje poziciju vršioca dužnosti predsjednika. Nepostojeća ličnost ne može imenovati Vladu. Očekujem da se stvari vrate na početak i da se tamo nauče redu. U Republici Srpskoj se rade stvari bahato i neutemeljeno, i vrijeme je da se nauče poštovati zakon i Ustav - kazao je.

Dodao je kako, kada je riječ o Republici Srpskoj, ništa ne treba da iznenađuje, jer, kako je rekao, tempo svemu daje Milorad Dodik.

- Oni će vući svoje poteze, mi svoje - poručio je Izetbegović.

Osvrnuo se i na optužbe ratnog komandanta Armije RBiH Nasera Orića, koji je tvrdio da je Mahmutović spornim potezom pokušao prikriti navodni kriminal iz perioda dok je bio član Upravnog odbora Memorijalnog centra, te da bi vlasti u RS mogle pokrenuti postupak u SIPA-i.

- Ne znam na šta je gospodin Orić mislio. Neka njih dvojica to rasprave. Riječ je o dvojici zaslužnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i dvojici patriota. Smatram da je bolje da to rasprave jedan na jedan, nego javno. Ne znam te stvari i ne mogu imati mišljenje o njima. Riječ je o vrlo neugodnim optužbama za koje ne znam imaju li ikakvo utemeljenje - rekao je Izetbegović.

Na kraju, komentarisao je i optužbe političkih oponenata da ovakvi potezi SDA idu u korist Miloradu Dodiku i SNSD-u, te da potvrđuju, kako navode, neraskidiv savez SDA, HDZ-a i SNSD-a.

- To komentarišem kao glupost. Gospodin Mahmutović je postupio pomalo svojeglavo - zaključio je predsjednik SDA.

Podrška Bećiroviću

Posebno se osvrnuo na podršku Denisu Bećiroviću od strane 12 političkih stranaka, kandidaturu Semira Efendića, kao i na stanje unutar hrvatskog i srpskog političkog bloka.

Komentarišući činjenicu da Denisa Bećirovića podržava 12 stranaka, te podsjećajući na ranije izbore kada je Bećirović imao podršku 11 stranaka, Izetbegović je kazao da su tada političke okolnosti bile bitno drugačije.

- Tadašnjih 11 stranaka dobilo je oko 360 hiljada glasova. Tada je Trojka bila popularna i sama Trojka je bila jača od SDA. Danas je situacija drugačija. SDA je bitno jača od Trojke i jednako je podržana u narodu kao i ova takozvana dvanaestorica. To temeljim na rezultatima izbora 2024. godine. SDA je otišla na skoro 280 hiljada glasova, dok je ova grupacija pala na oko 300 hiljada. Trend je jasan – Trojka pada, nije uspjela u ovom mandatu. Njihova popularnost opada, dok popularnost SDA raste - rekao je Izetbegović.

"Ponuda za ljude u SDA"

Dodao je kako mu nije jasno zašto su pojedine stranke krenule u kampanju čak osam mjeseci prije oktobarskih izbora, ističući da je izborna kampanja, prema odlukama visokog predstavnika Christiana Schmidta, formalno ograničena na mjesec dana.

- Nama se ne žuri. Dobro ćemo razmisliti. Moja ponuda je da ljudi u SDA urade ono što je najbolje za stranku, ne za mene lično. Bio sam u tri izborne kampanje i nije mi naročito stalo da idem i u četvrtu, jer su kampanje vrlo naporne. Prva je bila prije 16 godina i bila je uspješna. Ne izbjegavam kampanju, kako god stranka odluči, ja ću to uraditi sa svim naporima i rizicima koje to nosi. Svaki kandidat SDA ima šanse da nadjača Trojku i cijeli klaster koji ide uz nju - naglasio je.

Govoreći o potencijalnim kandidatima, izdvojio je Edina Ramića, navodeći da je riječ o karakternoj osobi, patrioti i ministru koji je u dva mandata pomagao ljudima gdje god je mogao, ali je dodao da šanse imaju i drugi kandidati iz SDA.

"Efendić se ne predomišlja"

Na pitanje o kandidaturi Semira Efendića, Izetbegović je rekao da svako ima pravo donositi vlastite političke odluke, ali da smatra kako bi mudrije rješenje bilo zajedničko djelovanje.

- Smatram da bi bilo mudrije da su prihvatili moju ponudu da idemo zajedno. Dao sam vrlo konkretne prijedloge kada je riječ o Vijeću ministara BiH i Vladi. Nas je trebalo biti troje, njih dvanaest. Za ljubav treba dvoje, za koaliciju isto dvoje ili troje. Ne liči mi Efendić na političke trgovine i ne mislim da mi ne vjeruje. Vjerujem da je procijenio da ima dovoljno snage i da želi širiti stranku. Ona je jaka tamo gdje je on načelnik, ali ovo su drugi nivoi vlasti. U dejtonskom ustroju BiH vrlo je teško napraviti ozbiljne rezultate - kazao je Izetbegović.

Naveo je da je ta stranka snažna prije svega u sredinama u kojima je Efendić načelnik, te da on, prema njegovom mišljenju, pokušava podići stranku na nivo kakav je imala u periodu kada ju je predvodio Haris Silajdžić.

- Koliko poznajem Efendića, on se ne predomišlja. Dosta je tvrd - rekao je Izetbegović.

Dodao je kako smatra da u SDA ima boljih kandidata te da je upravljanje općinom jedno, a vođenje kompleksnih državnih procesa nešto sasvim drugo.

Komentarišući činjenicu da HDZ BiH još nije izašao sa imenom kandidata za člana Predsjedništva BiH, te izjave Dragana Čovića da se on lično neće kandidovati, Izetbegović je rekao da Čović već duže vrijeme daje povjerenje ženama u politici.

- Mora mu se priznati da daje šansu ženama. Ne znam je li to taktika, ali to je tako. Možda se i SDA u tom smislu ugleda na HDZ. Mi u SDA imamo mnogo jakih i sposobnih žena. Također, imamo oko hiljadu vrlo iskusnih političara sa decenijama iskustva, što nema nijedna druga stranka - rekao je.

Govoreći o bloku pet stranaka okupljenih oko HDZ-a 1990 i njihovim potencijalnim kandidatima za Predsjedništvo BiH, Izetbegović je ocijenio da je politička scena nepredvidiva.

- Kada vidite šta se dešava Miloradu Dodiku, koji kontroliše gotovo sve, i slučaj profesora Branka Blanuše, jasno je da se promjene mogu desiti. Smatram da je Blanuša porazio Sinišu Karana, ali su glasovi pokradeni. To je bilo glasanje protiv Dodika i režima. Ljudi su zasićeni politikom i zastojima. Svako može pasti. Ova grupacija jeste alternativa i može se desiti i da budu pometeni, ali i da nadjačaju HDZ BiH. Ništa me ne bi iznenadilo - rekao je.

"Dodik je izgubio snagu"

Dodao je da se SDA nada odlasku Milorada Dodika, što bi, prema njegovim riječima, značilo promjenu politike SNSD-a.

- Dodik je izgubio snagu, Blanuša i SDS mu već pušu za vrat. Slično je i sa HDZ-om. Mi ćemo prihvatiti izborne rezultate, ali se nadamo novim politikama. Učinit ćemo sve da Dodik ode jer postoji presuda i on mora napustiti tu poziciju. Potrebni su nam transparentni izbori, a SDA je jedina stranka koja se sistemski bori za uvođenje novih tehnologija u izborni proces - kazao je.

Osvrnuo se i na ulogu visokog predstavnika, navodeći da je SDA tražila od OHR-a da završi započeti projekat i, ako je potrebno, proširi pilot-projekte na cijelu zemlju.