Soreka: EU odobrila novac za ove projekte u BiH, ako se ispune koraci iz Reformske agende slijede veća ulaganja

Šef Delegacije EU potvrdio je da je Evropska komisija odobrila plan novi paket pomoći Zapadnom Balkanu iz Plana rasta, a to znači da će prva tranša iz ovog paketa doći i za BiH.

Ranije prilike smo propustili jer nismo poslali na vrijeme poslali Reformsku agendu.

Kako je potvrdio Soreka, odobren je grant od 16 miliona eura za podršku projektima vodoopskrbe i prečišćavanja otpadnih voda u Lukavcu i Velikoj Kladuši.