Soreka: EU odobrila novac za ove projekte u BiH, ako se ispune koraci iz Reformske agende slijede veća ulaganja

Šef Delegacije EU potvrdio je da je Evropska komisija odobrila plan novi paket pomoći Zapadnom Balkanu iz Plana rasta, a to znači da će prva tranša iz ovog paketa doći i za BiH.
Ranije prilike smo propustili jer nismo poslali na vrijeme poslali Reformsku agendu.
Kako je potvrdio Soreka, odobren je grant od 16 miliona eura za podršku projektima vodoopskrbe i prečišćavanja otpadnih voda u Lukavcu i Velikoj Kladuši.
- Također su odobreni grantovi za tehničku pomoć za rehabilitaciju hidroelektrane u Jajcu (750.000 eura) i rekonstrukciju i proširenje sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Tešnju (350.000 eura). Odobreni projekti dio su ukupnog paketa pomoći vrijednog 171 milion eura za infrastrukturu i preduzeća u Zapadnom Balkanu. Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija dobit će sredstva iz Mehanizma za reforme i rast (Reform and Growth Facility – RGF) Plana rasta nakon ispunjavanja reformskih koraka iz svojih reformskih agendi. BiH je, s druge strane, trenutno podobna samo za podršku WBIF-a kroz Instrument za pomoć prije pristupanja (IPA III).
Ispunjavanjem reformskih koraka iz svoje Reformske agende, BiH bi bila podobna za znatno veća ulaganja. Vrijeme je da se sada ispune reformski koraci i dobiju finansijska sredstva za veći broj projekata širom cijele zemlje - naveo je Soreka.