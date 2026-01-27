Izetbegović se obrušio na stranke Trojke: "Prodali su se za nekoliko pozicija"

U emisiji Dan uživo na N1, predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović govorio je o aktuelnim političkim odnosima, predstojećim izborima, rasporedu snaga na političkoj sceni, mogućim koalicijama i evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Na pitanje o mogućoj koaliciji SDA i SDP-a na nivou Federacije BiH, Izetbegović je bio vrlo kritičan prema radu aktuelne vlasti.

- Ono što je u ovom mandatu urađeno bilo je loše. Politike Trojke bile su jako loše. To je najjača stranka (SDP BiH) u Federaciji poslije SDA, ali kadrovi i politike koje su vodili ne bih preporučio za bilo kakvu koaliciju. Prodali su se za nekoliko pozicija, vjerovali da će nešto promijeniti, a lagali su i sebe i nas da se Dodik promijenio. Sve se sada dešava onako kako sam i najavio - rekao je Izetbegović.

Govoreći o evropskim zakonima i evropskom putu BiH, Izetbegović je izrazio skepticizam da će do marta doći do pomaka.

- Nakon tri godine iskustva vidimo da u ovoj zemlji sve stoji. NATO put se više i ne spominje. Broj zaposlenih i izvoz polako padaju. Ne vjerujem da će u narednih sedam mjeseci uraditi išta osim što će se međusobno svađati - rekao je.