SDS odustaje od bojkota izbora: Nešković kaže da je današnja instrukcija CIK minimum uslova za učešće

Instrukcija Centralne izborne komisije, kojom je omogućeno SDS-u i drugim parlamentarnim strankama koje imaju kandidate za predsjednika Republike Srpske da imaju po jednog člana na svakom od 136 biračkih mjesta na kojima se ponavljaju izbori, predstavlja minimum uslova za učešće na ovim izborima, poručio je Želimir Nešković, potpredsjednik SDS-a.

Nešković je istakao da se stvaranjem mnogo težih uslova za sprječavanje izborne krađe na ponovljenim izborima pokušala legalizovati izborna krađa.

- Dakle, krali su nas na prethodnim izborima, a umalo da odlukama CIK-a ta krađa bude legalizovana praktično stvaranjem mnogo težih uslova. Oni su na predstojećim izborima 8. februara i dalje teži u odnosu na one uslove koje smo imali 23. novembra, jer sada ne možemo da akreditujemo posmatrače - pojašnjava Nešković.

Međutim, dodaje, današnja instrukcija CIK-a ostavlja minimum minimuma za učešće, jer omogućava da SDS ima najmanje jednog člana biračkog odbora na svim biračkim mjestima.

Nešković ističe da se, pored velikog broja primjedbi i žalbi upućenih od strane SDS-a i prijedloga kojima se htjelo spriječiti ponovna izborna krađa, desilo nekoliko odluka CIK-a koje su dodatno otežavale taj posao.

- Zato smo i govorili o mogućoj odluci SDS-a da bojkotuje predstojeće ponovljene izbore 8. februara - kazao je Nešković.

Podsjeća da je CIK odbio zahtjeve SDS-a za akreditovanje novih posmatrača u ime SDS-a i svih političkih subjekata koji učestvuju na izborima, kao i zahtjeve za tehničkim izmjenama, odnosno aktiviranjem izbornog zakona u dijelu tehničkih izmjena, uključujući korištenje skenera, biometrijske kontrole identifikacije birača, kao i korištenje spreja na prstima.

Navodi da CIK nije prihvatio ni zahtjev SDS-a koji se odnosi na ponovno korištenje prava da se imenom i prezimenom proziva glasač na biračkom mjestu kako bi se spriječila krađa identiteta, koja je bila najčešći oblik krađe na prethodnim izborima.

- Ali ono što je minimum minimuma i što će praktično omogućiti da SDS učestvuje na predstojećim izborima jeste preciznija odluka, odnosno instrukcija koju je dala CIK, a odnosi se na to da će SDS i sve druge stranke koje imaju kandidate za predsjednika, a koje su istovremeno parlamentarne u NSRS, imati najmanje po jednog člana na svakom od ovih 136 biračkih mjesta - kazao je Nešković.