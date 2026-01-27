Magazinović u Strazburu: Zaustaviti uplitanje Srbije i Hrvatske u unutrašnje stvari BiH

Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Saša Magazinović, na plenarnom zasjedaju PSVE u Strazburu povodom monitoring izvještaja o Bosni i Hercegovini posebno je naglasio da se susjedne zemlje Srbija i Hrvatska moraju prestati uplitati u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine, da takvo miješanje dodatno destabilizira prilike u zemlji te potkopava suverenitet i demokratske procese.

Prema saopćenju Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koje je prenio Sektor PSBiH za odnose s javnošću, Magazinović je također poručio da je snažna podrška borbi protiv kriminala i korupcije najveća pomoć koju Bosna i Hercegovina može dobiti.

Magazinović je zahvalio izvjestiocima što su u monitoring izvještaju vrlo jasno naglasili dvije izuzetno važne činjenice koje ne smiju biti dovedene u pitanje - da je mandat visokog predstavnika legitiman i neupitan i da državnom imovinom može i mora upravljati isključivo država Bosna i Hercegovina.

Posebno je istakao da je javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini u najtežoj situaciji od postojanja ne zato što nema novca nego što dio političkih elita svjesno radi na njegovom urušavanju.

Rekao je da su za ovu krizu odgovorni isti oni koji podižu nacionalne i etničke tenzije i dodao da se ne radi o tehničkom već o političkom problemu. S tim u vezi, pozvao je Vijeće Evrope da se aktivno uključi u rješavanje ovog problema.

Magazinović je poručio da se krize u Bosni i Hercegovini ne dešavaju slučajno nego ih proizvode radi prikrivanja oblika brutalnog kriminala.

U korijenu gotovo svih problema i kriza u Bosni i Hercegovini je kriminal s političkom pozadinom, naglasio je.

Stoga je, po njegovom mišljenju, najveća pomoć koju Bosna i Hercegovina danas može dobiti snažna, odlučna i dosljedna podrška borbi protiv kriminala i korupcije.

Na kraju izlaganja, Magazinović je upozorio na nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini kao rastući i duboko zabrinjavajući problem te izrazio očekivanja o jačem angažmanu Vijeća Evrope u narednom periodu kako bi zajedno, konkretnim politikama i mehanizmima zaštite, stali u kraj tom nasilju.