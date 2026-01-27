Saobraćajni haos nakon nesreće: Automobili vozili i po tramvajskim šinama

Rijetko viđen saobraćajni haos zavladao je večeras u Sarajevu nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u blizini zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

Na glavnoj saobraćajnici saobraćaj je bio u potpunosti blokiran od raskrsnice kod tržnog centra Robot u pravcu grada, što je izazvalo velike gužve i potpuni kolaps.

Zbog višesatnog zastoja, brojni vozači pokušavali su pronaći alternativne načine kako da se izvuku iz saobraćajne blokade, a pojedini su se odlučili i na krajnje rizične poteze.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako jedan vozač automobilom "penje" na travnatu površinu, a zatim vozi tramvajskim šinama kako bi došao do naselja Dolac Malta.

U jednom trenutku, u lijevom uglu snimka, može se vidjeti i kako pojedini vozači glavnom saobraćajnicom voze u suprotnom smjeru kako bi se vratili prema Dolac Malti. Istovremeno, iz pravilnog smjera nailazi vozilo hitne pomoći, kao i još jedan automobil, što dodatno povećava rizik od novih nezgoda.

Važno je istaći da vozač koji se vidi na snimku nije bio jedini koji se kretao tramvajskim šinama tokom ovog saobraćajnog kolapsa, jer je isto rješenje odabralo još nekoliko učesnika u saobraćaju.

Snimak je nastao neposredno nakon saobraćajne nezgode, a ubrzo potom policija je u potpunosti obustavila saobraćaj iz pravca Dolac Malte prema zgradi Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

Saobraćaj je na ovoj dionici ponovo uspostavljen u 22:20 sati.