Izetbegović: Edin Ramić ima šansu, ali i svi ostali u SDA, od mene pa nadalje

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović komentarisao je moguću kandidaturu SDA-ovog poslanika Edina Ramića za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda na predstojećim Općim izborima u oktobru ove godine.

Izetbegović je naglasio da lično ne izbjegava kandidaturu i predizbornu kampanju, ali da će odluka biti donesena u skladu sa stavom stranke.

- Mislim da svaki kandidat SDA ima šansu da nadjača u ovom trenutku Trojku i čitav taj klaster koji ide uz nju - izjavio je gostujući na televiziji N1.

Na pitanje o mogućoj kandidaturi Edina Ramića, Izetbegović je kazao da svi potpredsjednici i svi poslanici SDA dolaze u obzir.

- Gospodin Ramić je čovjek koji je zaslužan na različite načine, prije svega karakteran čovjek s jasnim stavovima, hrabar, rječit, dobro obrazovan, patriota, teško ranjen kao mlad čovjek, uspješan ministar u dva mandata... Nema gdje nije bio i pomogao ljudima u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj. On ima šansu, ali Boga mi i svi ostali. SDA ima itekakav izbor, od mene pa na dalje - naveo je Izetbegović.

Nakon što su Denis Bećirović (SDP) i Semir Efendić (SBiH) već obznanili svoje kandidature, sada se očekuje da SDA uskoro predstavi ime svog kandidata.