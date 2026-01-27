Zenica bi za dvije godine mogla ostati bez daljinskog grijanja

U Zenici je danas održana tematska sjednica Gradskog vijeća o sigurnosti isporuke i snabdijevanja toplotnom energijom, na kojoj je istaknuto da je hitno potrebno pronaći alternativni način zagrijavanja grada.

Nezadovoljstvo građana Zenice zbog loše isporuke toplotne energije u prethodnom periodu, posebno u vrijeme velikih minusa, te činjenica da bi za dvije godine mogli u potpunosti ostati bez daljinskog grijanja, potaknulo je organizaciju tematske sjednice.

- Najave da imamo godinu-dvije da riješimo taj problem strašne su i opasne za naš grad i sugrađane - istakao je Faruk Hodžić, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Zenica.

Glavni uzrok problema

Cijena grijanja ostala je nepromijenjena, ali samo za JP Grijanje, dok su se građani s početkom grijne sezone suočili s poskupljenjem od 20%. Iz Gradske uprave ističu da je glavni uzrok problema loša distributivna mreža jer su cijevi, kao i podstanice, stare i dotrajale.

- Treba od 70 do 80 miliona KM da bi se to riješilo. Najbitnije je da će Južna interkonekcija za dvije godine biti završena. Čim se bude znalo koja će američka kompanija dobiti taj posao, stupit ćemo s njima u kontakt - izjavio je gradonačelnik Zenice (BHI-KF) Fuad Kasumović.

Dugoročno rješenje

Prema riječima direktora JP Grijanje Zenica Muhameda Pašalića, dugoročno rješenje je da JP Grijanje postane ne samo distributer, nego i proizvođač toplotne energije.

Zamjena trenutnog energenta za zemni plin mogla bi povećati račune za grijanje i do pet puta, a samo jedna grijna sezona dodatno bi koštala oko 35 miliona maraka, najavljuju iz Toplane. S obzirom na to da su vezani za rad Nove Željezare Zenica, mogući stečaj ovog preduzeća predstavlja još jednu opciju.

- Ako sud odobri proglašenje stečaja, što je izvjesno, svi ugovori postaju ništavni, a samim tim i ugovor o grijanju grada. Time Nove Željezare, odnosno Toplana Zenica, više nije u obavezi da isporučuje grijanje po ovim uslovima - objasnio je Mustafa Mehić, finansijski direktor Toplana Zenica.

Ako rješenje na vrijeme ne bude pronađeno, Zeničani bi uskoro mogli biti suočeni s energetskom, ekonomskom, ali i socijalnom krizom.

- Imamo najave za 2026. godinu: električna energija poskupljuje za 6%, zemni plin poskupljuje za 3%, to znači da energenti idu gore - dodao je Mehić.

S obzirom na to da sistem daljinskog grijanja nije sezonski problem, već zahtijeva dugoročno planiranje, zaključak je da se krene u realizaciju strateški i operativno. U prvoj fazi potrebno je uključiti struku i jasno definisati ciljeve, a potom krenuti u izradu strategije s ciljem izgradnje grijanja koje ne ovisi o privatnoj firmi.