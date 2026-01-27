Video / NiP-ovac Adis-Aziz Pljevljak verbalno napao Srđana Srdića: "Udarila sila u glavu"

- Danas sam, na putu na posao, verbalno, a sekunde su dijelile i fizički napadnut od strane NIP-ovog jurišnika Adisa-Aziza Pljevljaka, bivšeg vijećnika Općinskog vijeća Novi Grad. Čovjeka kojeg znam od djetinjstva. Čovjeka s kojim sam trenirao nogomet. Čovjeka s kojim sam nekada bio i u istoj političkoj partiji - naveo je Srdić.

Srdić je objavio snimak na svom Facebook profilu i naveo da ga je napao NiP-ovac Adis-Aziz Pljevljak.

On je dodao da je već pet godina izložen Pljevljakovim najgorim prozivkama, lažima i crtanju mete na čelo putem Facebooka.

- Te surove gadosti koje je pisao čitali su svi. Trpio sam. Ignorisao. Mislio sam stat će. Nisam mu davao značaj jer je, realno, samo jedan u moru sličnih koji se kriju iza tastature.

Danas je prešao granicu! Dok sam šetao s dvojicom kolega, ničim izazvan, s druge strane ceste počeo je vikati: 'Šta gledaš debilu, pi*ko jedna', zatim: 'Jado, fukaro, klošaru, prodana dušo, ugroženi Srbine', i krenuo prema meni - naveo je Srdić, dodajući da bi došlo i do fizičkog obračuna da dvojica kolega nisu bila prisutna.

- Ostao sam zaprepašten ja, moje kolege, ali i ljudi koji su se u tom trenutku našli u prolazu. Nisam uspio snimiti najgori dio, ali sam uspio izvaditi telefon i zabilježiti dio njegovog ispada.

Na kraju me čak pozvao i na obračun. Odgovorio sam mu jasno: da sam se htio obračunavati, to bih davno završio. Udarila je sila u glavu.

Ostao sam uspravan i sabran, iako mi je ranije na Facebooku javno prijetio 'šamarčinom' i pljuvanjem. Nije se usudio. Ali je zato, zajedno s istomišljenicima, nastavio napade s tastature jer njima je tastatura hrabrost. Tu je hrabar.

Pozivam sve nadležne institucije da djeluju. Ovo danas je prešlo crvenu liniju i ovakve stvari nikad ne izađu na dobro ako se na vrijeme ne zaustave.

Ako neko misli da će mene zastrašiti, očigledno me ne poznaje. To što sam ostao miran ne znači da sam kukavica. Nikada ovog čovjeka nisam uvrijedio, a on mi je svjesno i uporno crtao metu na čelo. U više objava jasno je pokazao da mu smeta to što sam Srbin, nazivajući me 'ugroženim Srbinom'.

Ja sam dijete ovog grada. I ovakvi me ne mogu, niti će me zastrašiti. Nema povlačenja - poručio je Srdić.