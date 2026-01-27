Dječak Ahmet ne sanja igračke: Sanja da mu je otac živ i da ima kravu kako bi prodavao mlijeko

Sa osam godina, Ahmet ne sanja skupe igračke. On sanja da mu je otac živ i da ima kravu, kako bi imao mlijeko i mogao prodavati sir i kajmak.

Ovaj dječak je sa samo šest godina ostao bez oca i danas živi sa majkom Mirsadom u veoma skromnim uslovima u Kladnju.

Humanitarna organizacija Pomozi.ba uključila ih je u projekat "Mjesečni paketi" kako bi im barem malo olakšali život.

Do sada su im donirali frižider i mašinu za veš, a tokom posjete članova Pomozi.ba, donijeli su im i odjeću, obuću i PlayStation – kojem se Ahmet najviše obradovao, rekavši da mu je ovo najljepši dan u životu.

