U BiH najavljena kiša, glavnina padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne

Jače naoblačenje sa zapada danas će usloviti kišu. Glavnina padavina je na području Hercegovine i jugozapadu Bosne.

U većem dijelu Bosne slabije padavine. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9°C.