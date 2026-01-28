Stanje na putevima u BiH: Saobraća se uz dobru vidljivost

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po vlažnoj ili suhoj cesti, uz uglavnom dobru vidljivost.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Glamoč-Livno, Tuzla-Zvornik i Ormanica-Gradačac. Na području zapadne Bosne, kao i na širem području Tomislavgrada i Glamoča poteškoće vozačima mogu pričinjavati povremeno jaki udari vjetra.

- Upozoravamo i na učestale odrone kamenja na kolovoz. Izdvajamo dionice gdje su odroni učestali: Trnovo-Foča, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Rogatica-Ustiprača i Brodar-Rudo. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja - poručuju iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog protesta prijevoznika, i dalje je blokiran saobraćaj teretnih motornih vozila na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske Unije. Ovaj protest ne utiče na putnički saobraćaj.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.