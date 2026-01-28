Pomozimo samohranoj majci kojoj je pred porod amputirana noga: Ponovo joj je potrebna pomoć

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je novi apel za Melu Bajrambašić, samohranu majku, kojoj je prije sedam godina usljed raslojavanja aorte pred sam porod amputirana noga. Ponovo joj je potrebna naša pomoć.

- Prije sedam godina upoznali smo Melu, samohranu majku, magistricu klavira, ženu kojoj se život iznenadno u jednom trenutku zauvijek promijenio. Nakon pripreme za carski rez dok je s nestrpljenjem čekala da upozna svoje dijete, Mela je doživjela disekciju kompletne aorte. Uslijedio je hitan carski rez i borba za dva života. Operacija, koja je jedna od najrizičnijih kardiohirurških operacija i koja je toliko rijetka da nije opisana u literaturi trajala je 16 sati. Meli je uspješno urađena zamjena aortnog zaliska i uzlazne aorte sa mehaničkim konduitom. Ujedno joj je urađena i visoka amputacija noge. Njen sin Dani je prve dane života proveo u indiciranoj komi, 72 sata između nade i straha.

Kada se probudila, stvarnost je bila više nego surova. Samohrana majka, bez noge, bez mogućnosti samostalnog kretanja, sama sa bebom kojoj je trebala biti oslonac, snaga i sigurnost. Ipak, Mela nije odustala, pokazala je borbenost i bila primjer svima nama kako se izlazi iz teških životnih situacija.

Te 2019. godine, zahvaljujući humanim ljudima, uspjeli smo Melu podići na noge – doslovno. Prikupljena su sredstva za njenu protezu i ona je ponovo napravila svoje prve korake.

Danas, sedam godina kasnije, ponovo vas trebamo.

Proteza koju Mela koristi predviđena je za trajanje od šest godina i gubi svoju funkcionalnost. Da bi i dalje mogla normalno hodati, raditi, brinuti o svom dječaku, voditi ga u školu, igrati se s njim i živjeti dostojanstveno, potrebna joj je nova proteza u iznosu od 37.930 EUR. To je iznos koji sama, nažalost, ne može obezbijediti.

Zato ponovo računamo na vas! Donacije možete izvršiti na web platformi klikom na opciju DONIRAJ ODMAH, te putem računa u nastavku teksta.

Zajedno smo jednom uspjeli. Vjerujemo da možemo i ponovo – navode iz Pomozi.ba.

