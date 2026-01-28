VLADA RS

Tabaković potvdio: Izetbegović nas je obojicu kontaktirao i tražio da se glasa za veto, Mahmutović bio suzdržan

Imali smo jasnu stranačku uputu, kazao je Tabaković

Alija Tabaković. Fena

M. P. / Federalna.ba

28.1.2026

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković gostujući na Federalnoj televiziji komentarisao je neulaganje veta o ustavnosti nove Vlade RS-a na čelu sa Savom Minićem.

Tabaković je kazao da je Klub Bošnjaka razmatrao mogućnost ulaganja veta, ali da za takvu odluku nije postojala potrebna većina.

Ističe da je presudan bio suzdržan glas Dževada Mahmutovića, što je automatski onemogućilo aktiviranje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

- Razmatrali smo veto, ali nije bilo dovoljno glasova. Presudan je bio suzdržan glas kolege Dževada Mahmutovića i samim tim više nije ni postojala mogućnost da se veto uloži - rekao je Tabaković.

Govoreći o unutarstranačkim okolnostima, Tabaković otkriva da je postojao jasan stav i direktna uputa vrha stranke, uključujući i predsjednika Bakira Izetbegovića, da se glasa za veto kako bi se produžilo vrijeme i sačekala odluka Ustavnog suda BiH o zakonitosti nove vlade.

- Imali smo jasnu stranačku uputu. Predsjednik stranke nas je obojicu lično kontaktirao i traženo je da se glasa za veto, kako bi se dobilo na vremenu i kako nova vlada ne bi stupila na snagu dok se čeka odluka Ustavnog suda BiH - kazao je Tabaković.

