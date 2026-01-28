Aldin Sinanović imenovan za novog v.d. direktora FUP-a

Krajem januara, Munjić odlazi u penziju

S. S.

28.1.2026

Za novog v.d. direktora Federalne uprave policije (FUP) imenovan je Aldin Sinanović, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Na ovoj funkciji od 2023. godine bio je Vahidin Munjić, nakon čega ga je 17. novembra ove godine Enes Zeljković.

Krajem januara, Munjić odlazi u penziju.

Ministar unutrašnjih poslova i direktor FUP-a, prema zakonu ne mogu biti iste nacionalne pripadnosti, a kada je riječ o izboru direktora i zamjenika direktora FUP-a, zaprimljene su dvije prijave.

Igor Marić prijavio se za direktora FUP-a, dok je za zamjenika prijavu predao Vahidin Šahinpašić, a te prijave će biti razmatrane 29. januara kada bude sjednica Nezavisnog odbora.

# FUP
# ALDIN SINANOVIĆ
