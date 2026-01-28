OTVORENO PISMO

Poziv na trenutni prekid blokade granica i sistemsko rješavanje prava prijevoznika i privrednika

FENA

28.1.2026

Udruženje poslodavaca u FBiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH i Privredna komora FBiH traži momentalni prekid blokada graničnih prijelaza i sistemsko rješavanje legitimnih prava prijevoznika i privrednika.

Udruženje i navedene privredne komore u otvorenom pismu iskazali su razumijevanje za probleme s kojima se suočavaju prijevoznici jer su, kako navode, izazovi koje trpe prijevozničke kompanije u suštini problemi svih privrednika u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini koji se bave prekograničnim poslovanjem.

Već gotovo dvije godine poslovna zajednica kontinuirano upozorava na poteškoće u prekograničnom poslovanju, posebno u vezi s boravkom vozača i radnika u Šengenskoj zoni. Nažalost, uprkos brojnim inicijativama i apelima, ovo pitanje do danas nije sistemski riješeno, navedeno je u pismu.

- Istovremeno, jasno je da aktuelne blokade saobraćaja nanose najveću štetu upravo domaćoj privredi i privrednicima. Iako u ovom trenutku nije moguće precizno procijeniti ukupne gubitke, prema informacijama koje dobijamo od naših članica, riječ je o milionskim iznosima koje i inače ranjiva privreda Bosne i Hercegovine teško može podnijeti. Aktuelne blokade nose i ozbiljan rizik prekida lanaca snabdijevanja, što neminovno vodi poskupljenju roba na tržištu Federacije BiH. Istovremeno, već sada se otvara prostor za pokretanje privrednih sporova zbog šteta koje su nastale, a ukoliko blokade budu nastavljene, razmjere šteta bit će znatno veće. Sve ove posljedice u konačnici padaju na teret privrednika i građana - navedeno je u pismu.

Potpisnici podsjećaju da je mjesec januar početak poslovne godine, vrijeme realizacije planova i ugovorenih obaveza te pozivaju na obustavu blokada, povratak redovnim privrednim tokovima i istovremeno na snažniji i koordiniran pritisak prema nadležnim institucijama kako bi ovo pitanje konačno bilo trajno riješeno.

- U tom smislu, obraćamo se organizatorima protesta, nadležnim vlastima, predstavnicima evropskih institucija kao i svim drugim relevantnim akterima koji mogu doprinijeti pronalasku rješenja, da legitimna prava prijevoznika i privrednika konačno budu i sistemski uređena - navedeno je također.

Potpisnici pisma naglašavaju da problem nije među privrednicima i prijevoznicima, ali je očigledno fokus odgovornosti prebačen upravo na njih, što dodatno produbljuje štete i podjele unutar poslovne zajednice. Stoga pozivaju sve aktere na odgovornost, razumijevanje i traženje pragmatičnih rješenja u postojećim okolnostima.

- Još jednom naglašavamo da u potpunosti razumijemo težinu situacije u kojoj su prijevoznici. Svi smo dio iste privrede i suočeni s istim izazovima. Štete nastale usljed daljnjih blokada niko neće nadoknaditi, zbog čega je u ovom trenutku ključno da se okrenemo dijalogu, solidarnosti i zajedničkom djelovanju s ciljem smanjenja rizika i očuvanja stabilnosti privrednih tokova - naveli su iz Udruženja poslodavaca u FBiH, Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH i Privredne komore FBiH.

# BLOKADA
# PRIJEVOZNICI
# GRANICE
# UDRUŽENJE POSLODAVACA U FBIH
