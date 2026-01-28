Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRONAŠLA GP BIH

Otkud Selmanoviću (SDP) veća količina okusa za nargilu: "Avazu" tvrdio da nema veze s nargila barovima i da se bavi modnim rubljem

Danas je Selmanović priveden u mjestu Mrsovo kod Ruda, a u svemu je učestvovala Jedinica za podršku Granične policije BiH, a s njim se nalazio upravo Abdihodžić

Selmanović: Tvrdio da se bavi modnim rubljem. Facebook

Piše: Sedin Spahic

28.1.2026

Nakon što je portal "Avaza" početkom decembra objavio vijest da se stanari u naselju Dolac Malta žale da Haris Selmanović, vijećnik SDP-a u Novom Sarajevu, koristi nuklearno skladište od zgrada bez saglasnosti stanara kao skladište za nargila bar "Mahala", odmah nam se javio Selmanović.

On je tada govorio da on nema nikakve veze s "Mahalom", iako je bio vlasnik ugostiteljskih objekata, u vremenu koronavirusa davao izjave u tom kontekstu, a kasnije samo promijenio vlasništvo i na papiru to prebacio na Hasana Abdihodžića, i govorio da se on sada bavi modnim rubljem.

"Dnevnom avazu" je prijetio tužbom i govorio da je uposlenik jedne takve kompanije u Sarajevu.

Ipak, danas je Selmanović priveden u mjestu Mrsovo kod Ruda, a u svemu je učestvovala Jedinica za podršku Granične policije BiH, a s njim se nalazio upravo Abdihodžić.

Ukoliko se Selmanović bavi modnim rubljem, postavlja se pitanje šta će mu veća količina okusa za nargile, koje je Granična policija pronašla kod Abdihodžića i njega?

# NOVO SARAJEVO
# SDP
# HARIS SELMANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.