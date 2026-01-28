Američke sankcije i bh. realnost: Kako je Dodik lobirao, poentirao i ostavio Sarajevo da gleda sa strane

Skidanje američkih sankcija Miloradu Dodiku krajem 2025. godine nije bio lapsus, niti „promjena raspoloženja“ u Vašingtonu. Bio je to precizno izveden politički zahvat, rezultat višegodišnjeg rada u sjeni, daleko od očiju javnosti. Vremenski okvir nije slučajan: nekoliko dana prije sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, kojom je predsjedavala Rusija, u jeku unutrašnjih političkih tenzija i pred izbore, te u trenutku kada je Dodik bio formalno suspendiran zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. To nije haos - to je koordinacija.

Najbolje razumjeli

Ono što se u Sarajevu često pogrešno tumači jeste uvjerenje da se velike odluke u američkoj politici donose isključivo u State Departmentu. U stvarnosti, ključni dio procesa odvija se kroz legalizirani sistem stranog lobiranja, regulisan FARA zakonom. Entitet Republika Srpska je taj sistem razumio bolje nego gotovo bilo ko drugi u regiji - i iskoristila ga bez zadrške.

Iza lobističkih firmi koje su radile za interese Dodika i vlasti u RS ne stoje anonimni birokrati, nego vrlo konkretna imena s političkom težinom. Jedan od ključnih aktera bio je Rod Blagojević (Blagojevich), bivši guverner Ilinojsa, osuđen za korupciju i kasnije pomilovan od Donalda Trampa (Trump). Blagojević nije bio angažiran zbog svoje stručnosti za Balkan, nego zbog pristupa - Trampovom krugu, desničarskim medijima i narativu „progona konzervativaca“. Njegova uloga bila je da Dodika prevede s jezika sankcija na jezik kulturnog rata.

Tu je i Majkl Flin (Michael Flynn), bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost, figura duboko ukorijenjena u Trampovoj političkoj orbiti. Flinovo kratko, ali skupo savjetovanje imalo je jasan cilj: povezati Dodikov slučaj s tezama o globalnoj borbi protiv „liberalnih elita“, NATO birokratije i međunarodnih institucija. Bosna se u toj slici ne pojavljuje kao država, nego kao teren.

Iza formalnih firmi poput „Dickens & Madsona“ ili „McGinnis Lochridgea“ ne stoje ideolozi, nego profesionalci moći - bivši kongresni savjetnici, republikanski operativci i pravnici s iskustvom u sankcijama i OFAC procedurama. Njihov posao nije bio da „objasne Bosnu“, nego da ubijede američku administraciju da je Dejton problem, OHR prepreka, a Dodik partner s kojim se može „raditi“.

Sljepilo Sarajeva

Posebnu ulogu igrali su i neformalni akteri: Rudi Džulijani (Rudy Giuliani), dugogodišnji Trampov saveznik, te Laura Lumer (Loomer), krajnje desna influenserica, čija je vrijednost bila u širenju poruka, ne u formalnim ugovorima. Upravo tu leži najveća slabost FARA sistema - novac i utjecaj koji se ne moraju prijaviti jer se ne vode kao klasično lobiranje.

Sarajevo to nije ni primijetilo. Nema lobija, nema strategije, nema pristupa centrima moći. Samo saopćenja i moralna nadmoć. Dodik je platio cijenu igre. Sarajevo i dalje misli da je dovoljno biti u pravu.





Utjecaj prije pravde

Dok je Sarajevo vjerovalo u principe i „međunarodnu zajednicu“, Dodik je razumio da se u Vašingtonu ne presuđuje pravdom nego utjecajem. Sankcije nisu pale jer je Dodik promijenio politiku, nego jer je promijenio teren. Umjesto destabilizatora, predstavio se kao faktor „realnosti“. Umjesto kršitelja Dejtona, kao njegov tumač.

U u toj mreži, Bosna i Hercegovina nije bila tema nego smetnja. Dodik je to shvatio na vrijeme i prestao se boriti unutar Bosne - počeo je pobjeđivati izvan nje