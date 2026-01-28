Više je od 40.000 bespravno izgrađenih objekata u KS: Općine će za legalizaciju uzeti bar 240 miliona KM

Koliko će građane koštati legalizacija bespravno izgrađenih objekata, pitanje je koje prati Nacrt zakona o legalizaciji koji je Vlada Kantona Sarajevo usvojila, a sada čeka skupštinsku proceduru, a potom i javnu raspravu. Riječ je o jednom od najvažnijih zakonskih rješenja u oblasti prostornog uređenja, s obzirom na to da se procjenjuje da u Kantonu Sarajevo postoji više od 25.000 bespravno izgrađenih objekata, dok je za više od 60.000 utvrđeno da imaju odstupanja od izdatih dozvola. Stoga je važan faktor u ukupnim prihodima budžeta Kantona Sarajevo.
Odlučuju Općine
Armin Pašić, inžinjer građevine i prokurist iz firme koja se, između ostalog, bavi i pripremom dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, za „Avaz“ je kazao da su okvirno date neke cijene, ali da će o tome odlučivati općine.
Nacrt Zakona predviđa visine posebne naknade za svaki metar kvadratni korištene površine, i to na način da se u prvoj zoni plaća 200 KM po kvadratnom metru, u drugoj zoni 160 KM po kvadratnom metru, u trećoj 100 KM, u četvrtoj 60 KM, u petoj 40 KM, a u šestoj i ostalim zonama 20 KM. Kada je riječ o vikendicama, tu je predviđen fiksni iznos. Za vikendice do 50 metara kvadratnih plaća se 5.000 KM, dok se za one koje imaju više prostora plaća 60 KM za svaki dodatni kvadratni metar.
Na pitanje koliko novca će biti uplaćeno Kantonu ako uzmemo u obzir ove tarife i broj nelegalnih objekata, premijer KS Nihad Uk za „Avaz“ je kazao da bi u ovom trenutku bilo neodgovorno izlaziti s preciznim iznosima.
- Procjene govore o više od 40.000 bespravno izgrađenih objekata u Kantonu Sarajevo, ali je važno naglasiti da neće svi objekti moći biti legalizovani. Također, važno je istaći da su finansijski efekti ovog zakona dominantno vezani za prihode općina, s obzirom na to da se najveći dio naknada uplaćuje na općinski nivo. Iznosi će zavisiti od više faktora – pojasnio je premijer Uk.
Dodaje da će cijene i tarife legalizacije biti precizno definisane zakonom i podzakonskim aktima koji će uslijediti nakon njegovog usvajanja. One će zavisiti od više kriterija, uključujući kvadraturu objekta, njegovu namjenu i lokaciju, odnosno općinu u kojoj se nalazi.
Tačna cifra
Inžinjer Pašić se također saglasio da je teško prognozirati tačnu cifru koju će građani platiti, ali iz dosadašnjeg iskustva izračunao je okvirno o koliko novca možemo govoriti.
- Iako ne znamo tačan broj objekata, ali evo ako uzmemo u obzir da je to nekih 30 hiljada nelegalizovanih objekata i da svako u prosjeku plati 8.000 KM, dolazimo do cifre od nekih 240 miliona KM – objasnio je Pašić u izjavi za „Avaz“.
Propisane obaveze
- Ono što je važno istaći jeste da ovo nije nagrada za neodgovornu gradnju. Svi koji budu ulazili u proces legalizacije imat će jasno propisane obaveze i naknade, kako bi se osigurala pravičnost prema građanima koji su svoje objekte gradili legalno i u skladu s propisima – kazao je Nihad Uk.
Snimanje područja KS
- Važno je naglasiti da je jedan od ključnih preduslova i ortofoto snimanje područja Kantona Sarajevo, za koje su u budžetu za 2026. godinu osigurana sredstva u iznosu od milion KM. Taj proces će provesti Zavod za planiranje KS i on predstavlja osnovu za tačno utvrđivanje stanja na terenu. Tek kada svi ti koraci budu ispunjeni, možemo govoriti o početku konkretne legalizacije – kazao je Nihad Uk za „Avaz“.