Više je od 40.000 bespravno izgrađenih objekata u KS: Općine će za legalizaciju uzeti bar 240 miliona KM

Armin Pašić, inžinjer građevine i prokurist iz firme koja se, između ostalog, bavi i pripremom dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, za „Avaz“ je kazao da su okvirno date neke cijene, ali da će o tome odlučivati općine.

Koliko će građane koštati legalizacija bespravno izgrađenih objekata, pitanje je koje prati Nacrt zakona o legalizaciji koji je Vlada Kantona Sarajevo usvojila, a sada čeka skupštinsku proceduru, a potom i javnu raspravu. Riječ je o jednom od najvažnijih zakonskih rješenja u oblasti prostornog uređenja, s obzirom na to da se procjenjuje da u Kantonu Sarajevo postoji više od 25.000 bespravno izgrađenih objekata, dok je za više od 60.000 utvrđeno da imaju odstupanja od izdatih dozvola. Stoga je važan faktor u ukupnim prihodima budžeta Kantona Sarajevo.

Na pitanje koliko novca će biti uplaćeno Kantonu ako uzmemo u obzir ove tarife i broj nelegalnih objekata, premijer KS Nihad Uk za „Avaz“ je kazao da bi u ovom trenutku bilo neodgovorno izlaziti s preciznim iznosima.

Nacrt Zakona predviđa visine posebne naknade za svaki metar kvadratni korištene površine, i to na način da se u prvoj zoni plaća 200 KM po kvadratnom metru, u drugoj zoni 160 KM po kvadratnom metru, u trećoj 100 KM, u četvrtoj 60 KM, u petoj 40 KM, a u šestoj i ostalim zonama 20 KM. Kada je riječ o vikendicama, tu je predviđen fiksni iznos. Za vikendice do 50 metara kvadratnih plaća se 5.000 KM, dok se za one koje imaju više prostora plaća 60 KM za svaki dodatni kvadratni metar.





- Procjene govore o više od 40.000 bespravno izgrađenih objekata u Kantonu Sarajevo, ali je važno naglasiti da neće svi objekti moći biti legalizovani. Također, važno je istaći da su finansijski efekti ovog zakona dominantno vezani za prihode općina, s obzirom na to da se najveći dio naknada uplaćuje na općinski nivo. Iznosi će zavisiti od više faktora – pojasnio je premijer Uk.

Dodaje da će cijene i tarife legalizacije biti precizno definisane zakonom i podzakonskim aktima koji će uslijediti nakon njegovog usvajanja. One će zavisiti od više kriterija, uključujući kvadraturu objekta, njegovu namjenu i lokaciju, odnosno općinu u kojoj se nalazi.

Tačna cifra

Inžinjer Pašić se također saglasio da je teško prognozirati tačnu cifru koju će građani platiti, ali iz dosadašnjeg iskustva izračunao je okvirno o koliko novca možemo govoriti.

- Iako ne znamo tačan broj objekata, ali evo ako uzmemo u obzir da je to nekih 30 hiljada nelegalizovanih objekata i da svako u prosjeku plati 8.000 KM, dolazimo do cifre od nekih 240 miliona KM – objasnio je Pašić u izjavi za „Avaz“.

Propisane obaveze

- Ono što je važno istaći jeste da ovo nije nagrada za neodgovornu gradnju. Svi koji budu ulazili u proces legalizacije imat će jasno propisane obaveze i naknade, kako bi se osigurala pravičnost prema građanima koji su svoje objekte gradili legalno i u skladu s propisima – kazao je Nihad Uk.

Snimanje područja KS

- Važno je naglasiti da je jedan od ključnih preduslova i ortofoto snimanje područja Kantona Sarajevo, za koje su u budžetu za 2026. godinu osigurana sredstva u iznosu od milion KM. Taj proces će provesti Zavod za planiranje KS i on predstavlja osnovu za tačno utvrđivanje stanja na terenu. Tek kada svi ti koraci budu ispunjeni, možemo govoriti o početku konkretne legalizacije – kazao je Nihad Uk za „Avaz“.