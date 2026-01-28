Ustavnopravna komisija podržala principe prijedloga izmjena Zakona o radu u institucijama BiH

Na sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te su podržani principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Ustavnopravna komisija Doma naroda utvrdila je usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i za Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, ta za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o azilu, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Komisija je prihvatila Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2024. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH.

Povodom Zahtjeva Ustavnog suda BiH za davanje odgovora o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti odredbe člana 203a. Krivičnog zakona BiH kao samostalnog člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji su podnosioci poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ustavnopravna komisija Doma naroda odlučila je da odluku o predmetnom zahtjevu prepusti Ustavnom sudu BiH.

Komisija je usvojila Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2025. godinu i Orijentacioni radni plan Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2026. godinu - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.