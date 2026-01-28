Predsjednica Evropske federacije novinara poziva Šmita na djelovanje zbog javnog servisa BiH

Predsjednica Evropske federacije novinara (EFJ) Maja Sever jučer je uputila pismo visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu (Christianu Schmidtu). U pismu se izražava ozbiljna zabrinutost zbog kritične situacije u kojoj se nalazi Javni medijski servis Bosne i Hercegovine - BHRT, upozorava na dugotrajni institucionalni i politički zastoj, kršenje zakonskog okvira, te se od visokog predstavnika traži sastanak radi razgovora o mogućim hitnim i privremenim rješenjima za očuvanje BHRT-a - navodi se u saopćenju BHRT-a.

U prevodu pisma koji su dostavili medijima navodi se da je EFJ, zajedno s partnerskim organizacijama, u više navrata ukazivala na ozbiljne posljedice dugotrajnog institucionalnog i političkog zastoja koji je doveo BHRT na samu ivicu kolapsa.

Dodaje se da su kontinuirano kršenje Zakona o Javnom RTV sistemu BiH, izostanak djelotvornih rješenja na državnom nivou, kao i nedostatak političke volje da se osigura održivo finansiranje, stvorili neodrživu situaciju za zaposlene u BHRT-u i predstavljaju direktnu prijetnju pravu javnosti na pouzdane, nezavisne i pluralističke informacije.

- Uprkos brojnim apelima upućenim domaćim vlastima i evropskim institucijama, do danas nije implementirano nijedno održivo rješenje. U tom kontekstu, a imajući u vidu Vaš mandat i odgovornosti kao visokog predstavnika, smatramo da je Vaše angažovanje i dalje od ključne važnosti kako bi se spriječilo nepovratno urušavanje jedinog javnog RTV servisa na državnom nivou u Bosni i Hercegovini - navodi se u pismu.

Ističe se da je EFJ posebno zabrinuta zbog šireg uticaja koji ova situacija ima na slobodu medija, demokratsku otpornost i integritet izbornih procesa u BiH, naročito imajući u vidu opće izbore zakazane za oktobar 2026. godine. Navodi se da bi nestanak ili funkcionalna paraliza BHRT-a ozbiljno oslabila medijski prostor u ključnom trenutku i dodatno izložila informacijski prostor političkim i vanjskim uticajima.

- S obzirom na hitnost situacije, ljubazno Vas molimo da nam, u terminu koji Vama odgovara, omogućite sastanak kako bismo razgovarali o mogućim pravcima djelovanja i privremenim rješenjima koja bi mogla osigurati opstanak BHRT-a dok se istovremeno rade dugoročna strukturna rješenja. Smatramo da bi direktna razmjena bila dragocjena u razjašnjavanju okvira dostupnih opcija, kao i očekivanja novinarske zajednice na evropskom nivou.

Evropska federacija novinara ostaje posvećena podršci novinarima i medijskim radnicima BHRT-a, koji i dalje obavljaju svoju javnu misiju u izuzetno teškim okolnostima. Spremni smo konstruktivno doprinijeti svakom procesu usmjerenom ka očuvanju javnog medijskog servisa kao jednog od temelja demokratskog društva u Bosni i Hercegovini - stoji u pismu koje je u ime Evropske federacije novinara potpisala predsjednica EFJ-a Maja Sever, navodi se u saopćenju BHRT-a.