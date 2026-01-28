BHANSA intenzivira pripreme za ljetnu sezonu 2026. uz potvrđen operativni i finansijski plan

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) intenzivira koordinirane pripreme za ljetnu sezonu letenja 2026. godine, s posebnim fokusom na očuvanje sigurnog i kontinuiranog sustava usluga upravljanja zračnim prometom.

U okviru aktivnosti usmjerenih na jačanje operativne učinkovitosti, BHANSA je, u suradnji s EUROCONTROL Network Managerom, već dostavila i usuglasila inicijalni prijedlog operativnog plana za ljetnu sezonu 2026. godine. Plan ima za cilj jasno i precizno planiranje i raspoređivanje dostupnih operativnih kapaciteta te njihovu pravovremenu i jasnu komunikaciju prema svima koji su uključeni u proces.

BHANSA je, također, razvila set mjera za upravljanje protokom zračnog prometa, koordiniranih s Network Managerom (NM), s ciljem optimizacije sektorskih kapaciteta i efikasnijeg upravljanja kompleksnošću zračnog prometa.

Paralelno s tim, pokrenuta je i interna koordinacija vezana uz planiranje vremena aktivacije otvorenosti sektora, uzimajući u obzir promjene u strukturi raspoloživog kontrolorskog kadra, uz puno očuvanje sigurnosnih standarda. Od ukupno 11 kontrolora koji su razmatrali odlazak u inozemstvo, osam je donijelo odluku o nastavku profesionalne karijere izvan BHANSA-e, dok su tri kontrolora odlučila ostati i nastaviti profesionalni razvoj u Bosni i Hercegovini. BHANSA poštuje individualne profesionalne odluke svojih zaposlenika, svjesna globalnih tržišnih okolnosti i konkurentnosti međunarodnog tržišta rada.

Istodobno je BHANSA, u skladu s važećim stipendijskim ugovorima, aktivirala odštetne klauzule za kontrolore letenja koji napuštaju sistem, čime se štite ulaganja Agencije u školovanje i stručno osposobljavanje kadra.

Na održanim sastancima direktor BHANSA-e potvrdio je da su Financijski plan za 2026. godinu i Pravilnik o plaćama usvojeni, pri čemu su svi ključni akti prethodno usuglašeni s reprezentativnim sindikatom BHANSA-e. Planom su predviđena značajna poboljšanja materijalnog standarda operativnog osoblja, uključujući povećanja primanja za kontrolore i drugo operativno osoblje i do 25 % u odnosu na 2025. godinu.

BHANSA će, u suradnji s međunarodnim partnerima i domaćim institucijama, nastaviti s provođenjem mjera koje imaju za cilj očuvanje sigurnosti, pouzdanosti i održivosti sustava upravljanja zračnim prometom u Bosni i Hercegovini.