Konzorcijum logistika BiH: Imamo podršku turskih kamiondžija, blokade neće završiti bez pravednog rješenja

Predstavnici Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine danas su se obratili javnosti na konferenciji za novinare, povodom blokada graničnih prelaza širom zemlje. Ovim potezom domaći kamionski prevoznici izražavaju nezadovoljstvo uslovima rada u Šengenskoj zoni, prije svega pravilom koje bh. vozačima ograničava boravak na najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Slične blokade zbog istih problema provode i prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a protesti su ušli u treći dan.

Predstavnik Konzorcija Nikola Brković istakao je da obećanja koja su prevoznici dobili u septembru prošle godine, tokom ranijih protesta, nisu ispunjena te da nisu dobili podršku ni domaćih vlasti ni Evropske komisije. Naglasio je da su zbog toga bili primorani na radikalnije mjere i poručio da se ovaj put neće povući bez konkretnih rješenja i ispunjenih zahtjeva.

Zijad Šarić naveo je da su sastanci s bh. institucijama bili bez rezultata, iako su prevoznici svjesni da posljedice blokada pogađaju cijelu privredu, a ne samo njih. Očekuje podršku drugih privrednih sektora u pritisku na Vanjskotrgovinsku komoru BiH, entitetske i državne vlade te ambasadore zemalja Evropske unije, kako bi se njihovi zahtjevi čuli i u Briselu.

Šarić tvrdi da su bh. prevoznici ispunili sve obaveze koje EU traži, ali da su se, uprkos tome, suočili s restrikcijama i tretmanom kakav imaju turisti ili ilegalni radnici. Dodao je da imaju podršku kolega iz Turske, koji sa više od hiljadu kamiona u tranzitu kroz Srbiju podržavaju proteste, te da se blokade neće završiti bez pravednog i razumnog rješenja. Posebno je naglasio da Srbija stoji iza svojih prevoznika, za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje se, kako kaže, nadležni nisu oglasili niti izašli na teren.