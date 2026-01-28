KONFEREKCIJA ZA MEDIJE

Konzorcijum logistika BiH: Imamo podršku turskih kamiondžija, blokade neće završiti bez pravednog rješenja

S. S.

28.1.2026

Predstavnici Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine danas su se obratili javnosti na konferenciji za novinare, povodom blokada graničnih prelaza širom zemlje. Ovim potezom domaći kamionski prevoznici izražavaju nezadovoljstvo uslovima rada u Šengenskoj zoni, prije svega pravilom koje bh. vozačima ograničava boravak na najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Slične blokade zbog istih problema provode i prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a protesti su ušli u treći dan.

Predstavnik Konzorcija Nikola Brković istakao je da obećanja koja su prevoznici dobili u septembru prošle godine, tokom ranijih protesta, nisu ispunjena te da nisu dobili podršku ni domaćih vlasti ni Evropske komisije. Naglasio je da su zbog toga bili primorani na radikalnije mjere i poručio da se ovaj put neće povući bez konkretnih rješenja i ispunjenih zahtjeva.

Zijad Šarić naveo je da su sastanci s bh. institucijama bili bez rezultata, iako su prevoznici svjesni da posljedice blokada pogađaju cijelu privredu, a ne samo njih. Očekuje podršku drugih privrednih sektora u pritisku na Vanjskotrgovinsku komoru BiH, entitetske i državne vlade te ambasadore zemalja Evropske unije, kako bi se njihovi zahtjevi čuli i u Briselu.

Šarić tvrdi da su bh. prevoznici ispunili sve obaveze koje EU traži, ali da su se, uprkos tome, suočili s restrikcijama i tretmanom kakav imaju turisti ili ilegalni radnici. Dodao je da imaju podršku kolega iz Turske, koji sa više od hiljadu kamiona u tranzitu kroz Srbiju podržavaju proteste, te da se blokade neće završiti bez pravednog i razumnog rješenja. Posebno je naglasio da Srbija stoji iza svojih prevoznika, za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje se, kako kaže, nadležni nisu oglasili niti izašli na teren.

Prema njegovim riječima, sektor kamionske logistike u BiH zapošljava oko 47 hiljada radnika, ali se o njihovoj sudbini malo govori. Istakao je da prevoznici već trpe najveće gubitke, jer gube i domaće i tržište Evropske unije, te da je blokada jedini način da zaštite svoja prava.

Podsjetio je i da su septembarski protesti završeni praznim obećanjima političara, koji su, kako tvrdi, time samo kupovali vrijeme. Ovoga puta, poručio je, protesti neće biti prekinuti bez potpisanih sporazuma i konkretnih garancija.

Dino Durmić je, osim zahtjeva za izmjenu pravila 90/180 dana, iznio i dodatne zahtjeve Konzorcija. Među njima su povrat dijela akciza na gorivo po uzoru na zemlje EU, jer je BiH, kako je naveo, jedina evropska država koja to ne čini, zatim hitno regulisanje povrata PDV-a s državama EU i regiona, popust od 50 posto na putarine na autocestama u BiH te smanjenje dugih i, kako je rekao, nepotrebnih zadržavanja kamiona na granicama i carinama.

Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine u ovim zahtjevima dobio je i podršku autobuskog prevoznika Kantić.

