Sedić: Vrh Vlade FBiH nas je ucjenjivao zbog budžeta, rekli su da se Uremović "mora nacrtati u sali"

Nakon što je Federacija Bosne i Hercegovine dobila budžet za ovu godinu, uslijedila su negodovanja iz Unsko-sanskog kantona.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić za N1 je govorio zbog čega u rekordnom budžetu nema sredstava za važne infrastrukturne projekte u ovom kantonu, kakve će to posljedice imati po građane koji ovdje žive, ali i hoće li biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

- Izigrani smo, Krajina je zanemarena - rekao je Sedić.

Govoreći o odnosu prema aktuelnoj Vladi Federacije BiH, Sedić podsjeća da su na početku mandata dali podršku bez ikakvih uslovljavanja.

Podrška Vladi

- Na početku mandata podržali smo ovu Vladu. Nama su bili važni projekti za Krajinu, htjeli smo to vidjeti kroz kapitalne investicije. Kako je vrijeme odmicalo, tako je interes za Krajinu opadao. Nema niti jedne kapitalne investicije. Mi nismo stranka koja će lomiti kičmu svojim zastupnicima. Jasno sam rekao da ne treba podržati ovaj budžet, jer nismo zastupljeni kroz budžet nikako. Međutim, na koncu smo zastupnica Maja Uremović i ja bili ucijenjeni - tvrdi Sedić.

Dodaje da u početku nisu tražili pozicije niti posebne ustupke, ali da danas ne vide nikakve konkretne stavke koje bi opravdale podršku.

- Na početku smo dali podršku bez ucjena, nismo tražili pozicije. Sada to ne vidimo kroz konkretne stavke. Na dan kada treba da se desi sjednica dobijem poruku da će morati brisati naše pozicije ako se zastupnica ne pojavi na sjednici. Na ucjene ne pristajemo. Poruka je došla iz vrha Vlade FBiH. Kada kažem vrha, zna se na koga mislim - rekao je gradonačelnik Bihaća.

Kritikuje i način na koji se budžet upućuje u parlamentarnu proceduru, navodeći da je riječ o praksi koja traje godinama.

- Budžet je serviran kao dokument, samo je dat zastupnicima. Hitna procedura traje zadnje četiri godine. Ne prihvatam takav način djelovanja, niti takvo partnerstvo. Na ucjene ne pristajem ni lično ni politički. Ne želim da podržimo takav budžet i na taj način ne možemo voditi kvalitetnu politiku. Nema sluha za ulaganje u Krajinu - poručuje Sedić.

Kaže da je Unsko-sanski kanton, a posebno Bihać, u ovom budžetu potpuno zapostavljen.

- U budžetu je Krajina izostavljena. Bihać je nezadovoljan budžetom Federacije BiH. Mi imamo projekte za koje nam je potrebna pomoć Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj put su nas slagali - rekao je Sedić.

Naveo je da je tražio sastanak s premijerom Nerminom Nikšićem te federalnim ministrom Nerinom Dizdarom da se kao amandman Vlade predloži izdvajanje sredstava za izgradnju Aerodroma u Bihaću. Kazao je da mu je Dizdar rekao da amandmana neće biti, a Nikšić mu nikada nije odgovorio na poruku.

Na dan usvajanja Budžeta, dobio je poruku da se zastupnica POMAK-a mora "nacrtati u sali".

Kandidat za člana Predsjedništva iz Krajine

O učešću na narednim izborima, rekao je da kandidat za člana Predsjedništva treba biti neko iz Krajine ali nije precizirao da li će on biti kandidat.

Kaže da je POMAK bio pozvan da podrži Denisa Bećirovića kao kandidata za Predsjedništvo BiH te da nisu ni odbili, a ni prihvatili podršku.

Naveo je da su razgovori u toku te govorio o utjecajima političara iz Trojke na formiranje Vlade USK.

- Sve češće nam se dešava da nam ljudi iz stranačkih sredstava pokušavaju zavrtati ruke. Pošalju nam prvo Vojina Mijatovića da nam slaže kantonalnu vladu pa onda kad on ne uspije, onda nam dođe Dino Konaković da nas on uvjerava kako je neka kantonalna vlada za nas dobra. Dosta je nama tih sufliranja - rekao je Sedić navodeći da Krajini trebaju ljudi u Sarajevu koji će biti glas Krajine.