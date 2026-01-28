Cvijanović s Ginkelom: Podržala realizaciju projekta Južne interkonekcije, kojom prestaje ovisnost o ruskom plinu

Cvijanović je ovom prilikom istakla da se preko realizacije projekta Južne interkonekcije otvara prostor i za druge energetske i infrastrukturne projekte

Cvijanović i Ginkel. Predsjedništvo BiH

S. S.

28.1.2026

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović (SNSD) sastala se danas s otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH Džonom Ginkelom.

- Na sastanku je razgovarano o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u RS i BiH, te daljem razvoju saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama u različitim oblastima - naveli su iz Kabineta Cvijanović.

Tokom sastanka, Željka Cvijanović je pozdravila interes američkih kompanija za investiranje u oblasti energetike i podržala realizaciju važnih projekata sa partnerima iz SAD.

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je ovom prilikom istakla da se preko realizacije projekta Južne interkonekcije otvara prostor i za druge energetske i infrastrukturne projekte, što podrazumijeva brži ekonomski razvoj i benefit za sve u BiH.

Inače, realizacijom Južne interkonekcije BiH više ne bi bila ovisna o ruskom plinu.

