NEVJEROVATNA IZJAVA

Dodik: Zatražio sam od Netanjahua da nam pomogne u vraćanju vojske, finansija, sudova i obavještajne službe

Ne možemo više da trpimo ove stvari koje se dešavaju u sudu

Dodik i Netanjahu. RTRS

S. S.

28.1.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dao je izjavu za RTRS nakon sastanka s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

- Sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom bio je jedan od najboljih sastanaka na kojima sam učestvovao u posljednjim decenijama - rekao je Dodik.

Naveo je da je sastanak bio pun razumijevanja i da je bio sastanak shvatanja pozicije RS, pozicije Izraela i jevrejskog naroda, koje su kompleskne i vrlo ugrožene.

Nakon toga je rekao da je od Netanjahua tražio pomoć u "vraćanju dejtosnkih nadležnosti".

- Ovo je bila prilika da razgovaramo o mogućim oblicima naše saradnje. Mi smo potencirali da nam pomognu da se vratimo na slovo Dejtona, da nam vrate vojsku, finansije, sudove, obavještajne službe i sve ono što smo po Dejtonskom sporazumu imali. Ne možemo više da trpimo ove stvari koje se dešavaju u sudu. Ja sam svojim slučajem pokušao da skrenem pažnju, ali naši ljudi moraju da shvate da oni nemaju namjeru da stanu - naveo je.

# SNSD
# MILORAD DODIK
