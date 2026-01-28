Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA PRIJEDLOG FMUP-A

Vlada FBiH donijela odluku o povećanju plaća policajcima na entitetskom nivou: Poznato koliko će zarađivati

S ciljem utvrđivanja osnovice za obračun plaća policijskih službenika sačinjen je prijedlog predmetne odluke

FUP. Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

28.1.2026

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika. Sporazum predviđa utvrđivanje osnovice u iznosu od 540 KM za obračun plaća policijskih službenika, te da se ova osnovica primjenjuje od 1. januara 2026. godine.

Inače, osnovica u 2025. godini iznosila je 480 KM. U ovoj godini bi osnovna plaća za čin policajca trebala iznositi 1.450 KM, a na to se dodaje i topli obrok, bonusi za rad u smjenama, vikendom i praznicima.

S ciljem utvrđivanja osnovice za obračun plaća policijskih službenika sačinjen je prijedlog predmetne odluke, čiji je sastavni dio Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika koji se zaključuje između Vlade Federacije BiH i Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Predlagač u razlozima za donošenje odluke, između ostalog, navodi da je Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH propisano da se visina osnovice za obračun plaće policijskih službenika utvrđuje na osnovu najniže neto satnice dogovorene između Vlade Federacije BiH i sindikata, a na način da se najniža neto satnica množi s fondom radnih sati u mjesecu. 

# FUP
# VLADA FBIH
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.