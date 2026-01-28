Forto: EU razmatra strateški zaokret prema našim profesionalnim vozačima

Prema informacijama Ministarstva, Evropska unija će sutra, po prvi put, kroz strateške dokumente otvoriti pitanje boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru, prepoznajući da postojeći režim od 90 dana u periodu od 180 dana ne odgovara profesionalcima čiji posao zahtijeva stalnu mobilnost između država članica.

Otvaranje ovog pitanja na nivou Evropske unije podrazumijeva razmatranje mogućnosti produženih kratkoročnih boravaka za profesionalne vozače i druge mobilne profesionalce iz trećih zemalja, uz zadržavanje sigurnosnih i pravnih standarda Šengenskog prostora.