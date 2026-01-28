NAKON BLOKADA

Forto: EU razmatra strateški zaokret prema našim profesionalnim vozačima

Ukoliko se usvoji nova vizna strategija, to će nam olakšati borbu narednih mjeseci, iako ne možemo predvidjeti krajnji ishod, rekao je Forto

Edin Forto. Avaz

S. S.

28.1.2026

Prema informacijama Ministarstva, Evropska unija će sutra, po prvi put, kroz strateške dokumente otvoriti pitanje boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru, prepoznajući da postojeći režim od 90 dana u periodu od 180 dana ne odgovara profesionalcima čiji posao zahtijeva stalnu mobilnost između država članica.

Otvaranje ovog pitanja na nivou Evropske unije podrazumijeva razmatranje mogućnosti produženih kratkoročnih boravaka za profesionalne vozače i druge mobilne profesionalce iz trećih zemalja, uz zadržavanje sigurnosnih i pravnih standarda Šengenskog prostora.

- Ovo je prvi put da se razmatra strateški zaokret prema našim profesionalnim vozačima, kao i onima iz regije. Ukoliko se usvoji nova vizna strategija, to će nam olakšati borbu narednih mjeseci, iako ne možemo predvidjeti krajnji ishod - izjavio je minsitar Forto.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine kontinuirano je radilo na pitanju primjene pravila boravka u Šengenskom prostoru na profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, te je o ovom problemu u više navrata razgovaralo sa institucijama Evropske unije i relevantnim međunarodnim partnerima.

