Iranski špijuni izviđali američku bazu: Turska ih razotkrila i uhapsila

Turske sigurnosne službe razbile su iransku špijunsku mrežu koja je djelovala u čak pet provincija, a u velikoj operaciji uhapšeno je šest osoba osumnjičenih za špijunažu, prikupljanje povjerljivih vojnih podataka i pripremu nasilnih akcija.

Prema navodima istrage, mrežom su iz Irana rukovodili obavještajci Najaf Rostami, poznat pod nadimkom Hadži, i Mehdi Jeke Dehgan, označen kao Doktor. Oni su, kako tvrde vlasti, koordinirali aktivnosti svojih ljudi na terenu u Turskoj.

Jedan od ključnih zadataka bio je tajno snimanje vojne baze Incirlik u Adani. Taj posao je, navodno po nalogu Rostamija, organizirao Aliđan Koč iz provincije Van, koji je angažovao osobe za fotografisanje i video-snimanje osjetljivih lokacija u blizini baze.

Istraga je otkrila i da je iranski državljanin Aškan Džalali, nastanjen u Ankari, planirao prebacivanje naoružanih bespilotnih letjelica iz Turske prema Turskoj Republici Sjeverni Kipar i administraciji grčkog Kipra, koristeći firme Bulaq Robotics i Arete Industries, koje su u njegovom vlasništvu.

Džalali i Koč su, prema saznanjima istražitelja, u augustu i septembru 2025. godine boravili u Iranu, gdje su prošli specijaliziranu obuku za upravljanje dronovima.

U racijama koje su koordinirane iz Istanbula uhapšeni su i vlasnici firmi iz odbrambenog sektora Erhan Ergelan i Taner Ozčan, tekstilni poduzetnik Džemal Bejaz, njegov rođak Remzi Bejaz, te Koč i Džalali.

Istanbulski sud je svu šestoricu poslao u pritvor pod optužbom za pribavljanje povjerljivih državnih informacija u svrhu političke i vojne špijunaže. Istraga navodi da su Ergelan i Ozčan u oktobru 2025. godine putovali u Iran i imali ulogu u planovima slanja dronova prema grčkom dijelu Kipra.

Posebno zabrinjavajuće su tvrdnje Remzija Bejaza, koji je tokom saslušanja izjavio da mu je ponuđen novac kako bi učestvovao u planovima atentata na iranske disidente.

Otkriveno je i da je špijunska mreža koristila šifrirani komunikacijski sistem pod kodnim nazivom Güvercin, dok su se finansijske aktivnosti prikrivale kroz navodnu legalnu trgovinu dronovima.

Iz turskih sigurnosnih izvora navodi se da je obavještajna služba MIT tokom 2025. godine provela stotine operacija u zemlji i inostranstvu, usmjerenih protiv špijunskih ćelija, terorističkog finansiranja, oružanih grupa i sajberkriminalnih mreža.