Eli se doselila iz Čikaga u BiH: Otkrila koje su najveće razlike i šta je najviše plaši

Preseljenje u drugu zemlju često znači mnogo više od promjene adrese i jezika – to je sudar navika, mentaliteta i svakodnevnih pravila. Upravo takvo iskustvo doživjela je Amerikanka Elizabet Majnman Eli, koja je zbog ljubavi napustila Čikago i preselila se u Bosnu i Hercegovinu.

Na svom TikTok profilu Eli redovno dijeli utiske iz života na Balkanu, a u jednom od posljednjih videa otvoreno je govorila o kulturnim šokovima koji su je, kako kaže, poprilično iznenadili.

Kao prvu veliku razliku navela je standarde čistoće i higijene. Prema njenim riječima, pojam „čisto“ u Americi i na Balkanu nema isto značenje.

– U SAD je „čisto“ uglavnom isto što i uredno, dok je ovdje ljestvica mnogo viša. To je pravo dubinsko čišćenje – peru se podovi, zidovi, zavjese. Imam osjećaj da se to u Americi radi jednom godišnje, i to ako imaš sreće – iskreno je ispričala.

– Sve mora da miriše. Automobili imaju po nekoliko osvježivača, odjeća obiluje omekšivačem, a parfemi se koriste bez zadrške. Ovdje se ljudi očito ne boje hemikalija kao u Americi – dodala je.

Eli kaže da joj je trebalo vremena da se navikne i na način oblačenja.