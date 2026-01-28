ZBOG LJUBAVI PREŠLA DALEK PUT

Eli se doselila iz Čikaga u BiH: Otkrila koje su najveće razlike i šta je najviše plaši

S. S.

28.1.2026

Preseljenje u drugu zemlju često znači mnogo više od promjene adrese i jezika – to je sudar navika, mentaliteta i svakodnevnih pravila. Upravo takvo iskustvo doživjela je Amerikanka Elizabet Majnman Eli, koja je zbog ljubavi napustila Čikago i preselila se u Bosnu i Hercegovinu.

Na svom TikTok profilu Eli redovno dijeli utiske iz života na Balkanu, a u jednom od posljednjih videa otvoreno je govorila o kulturnim šokovima koji su je, kako kaže, poprilično iznenadili.

Kao prvu veliku razliku navela je standarde čistoće i higijene. Prema njenim riječima, pojam „čisto“ u Americi i na Balkanu nema isto značenje.

– U SAD je „čisto“ uglavnom isto što i uredno, dok je ovdje ljestvica mnogo viša. To je pravo dubinsko čišćenje – peru se podovi, zidovi, zavjese. Imam osjećaj da se to u Americi radi jednom godišnje, i to ako imaš sreće – iskreno je ispričala.

– Sve mora da miriše. Automobili imaju po nekoliko osvježivača, odjeća obiluje omekšivačem, a parfemi se koriste bez zadrške. Ovdje se ljudi očito ne boje hemikalija kao u Americi – dodala je.

Eli kaže da joj je trebalo vremena da se navikne i na način oblačenja.

– Ovdje imam osjećaj da uvijek moram biti sređena – kosa, malo šminke, lijepa kombinacija. U Americi je sasvim normalno izaći u trenerci i s punđom. Tamo vlada sportski, opušten duh – objasnila je.

Još jedan šok za Amerikanku bila je otvorenost ljudi, posebno kada je riječ o kontaktu očima.

– Kod nas se pogled brzo skreće, dok je ovdje zurenje potpuno normalno i ponekad neprijatno – rekla je.

Najviše je, ipak, uznemirava saobraćaj.

– Plaši me način vožnje, stalna preticanja i manjak strpljenja. Često se osjećam nesigurno u autu. Iskreno, čini mi se da nema agresivnijih vozača od Balkanaca – priznala je.

Na kraju se osvrnula i na prirodne nepogode. Dok su tornada u njenom rodnom kraju uobičajena, zemljotresi su joj potpuna novost.

– Dolazim iz Čikaga, tamo ima tornada, ali nema zemljotresa. Ovdje sam ih već osjetila tri ili četiri i svaki put se prestrašim. To su svi potresi koje sam doživjela u životu – baš ludo – zaključila je.

