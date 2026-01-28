Đajić potvrdio da je tužio RS zbog smjene s pozicije direktora UKC-a RS: Pravna struka smatra da je to bilo nezakonito

Bivši direktor UKC-a RS Vlado Đajić (SNSD) je kazao da većina pravnika smatra da je njegova smjena s pozicije direktora ove institucije bila nezakonita.

- Što se tiče moje smjene sa mjesta generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pravna struka i javno mnijenje smatraju da je ta odluka nezakonita, nesvrsishodna i neosnovana. I zato ću poštovati samo odluke sudova Republike Srpske, kojima sam se službeno obratio po ovom pitanju. Očekujem da se sve institucije i pojedinci ponašaju isto tako i da poštuju sudove Republike Srpske i njihove odluke - naveo je Đajić.