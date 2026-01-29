SARAJEVO

Nova ambasadorica Palestine u BiH: Istinska diplomatija počinje od ljudi

Ambasadorica je potvrdila da će naredni period biti obilježen visokim nivoom koordinacije i zajedničke saradnje, s ciljem služenja palestinskom narodu i jačanju njegovog nacionalnog prisustva u BiH

Nova ambasadorica. Palestinska zajednica u BiH

FENA

29.1.2026

Udruženje Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini organiziralo je prijem dobrodošlice za ambasadoricu Države Palestine u BiH Silviju Abu Laban, koja je poručila da njen dolazak nije samo u svojstvu ambasadorice sa zvaničnom titulom, već i kao predstavnice palestinske žene koja vjeruje da istinska diplomatija počinje od ljudi.

Predsjednik Palestinske zajednice u BiH Madžid Ma’ruf naglasio je značaj kontinuirane koordinacije i bliske saradnje između Ambasade Države Palestine i palestinske zajednice u BiH, u cilju služenja palestinskom nacionalnom pitanju i palestinskom narodu.

Također, istakao je da palestinska zajednica stavlja sve svoje kapacitete u BiH na raspolaganje ambasadorici, kao podršku njenim diplomatskim naporima. Dodao je da kontinuirana podrška koju BiH pruža palestinskom narodu potvrđuje da su odnosi između dvije zemlje i dva bratska naroda duboko ukorijenjeni, istorijski snažni i trajni.

Ambasadorica Laban izrazila je zahvalnost, ponos i poštovanje prema pripadnicima palestinske zajednice u BiH, prenoseći im pozdrave predsjednika Mahmouda Abbasa i palestinskog rukovodstva. Istakla je da njen dolazak nije samo u svojstvu ambasadorice sa zvaničnom titulom, već i kao predstavnice palestinske žene koja vjeruje da istinska diplomatija počinje od ljudi - od međusobnog povjerenja, iskrenog partnerstva i bliske saradnje sa palestinskim zajednicama koje predstavljaju prvu liniju odbrane palestinskog narativa u svijetu.

Naglasila je da se uloga palestinske zajednice ogleda u aktivnom djelovanju i izgradnji humanih i političkih mostova koji jačaju poziciju palestinskog nacionalnog pitanja. Također je istakla da je BiH zemlja koja poznaje cijenu rata, iskustvo obnove države i značaj pravde, što dodatno povećava odgovornost u predstavljanju Palestine kao naroda koji teži slobodi, dostojanstvu i pravu na život.

Ambasadorica je potvrdila da će naredni period biti obilježen visokim nivoom koordinacije i zajedničke saradnje, s ciljem služenja palestinskom narodu i jačanju njegovog nacionalnog prisustva u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Palestinske zajednice u BiH.

# AMBASADA PALESTINE U BIH
# ABU LABAN
