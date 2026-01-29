U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima sa slabom kišom u južnim i jugozapadnim područjima, tokom dana povremeno i u ostalim dijelovima.

Na planinama će padati i slab snijeg. Padavine će biti češće u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne južnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni.