Džaferović: Izetbegović po prirodi treba biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Gost emisije Jutro za sve na BHRT-u bio je Šefik Džaferović, član Predsjedništva SDA i šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda, koji je izjavio da bi kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH trebao biti Bakir Izetbegović.

Govoreći o blokadama u Domu naroda, Džaferović je rekao da je postalo pravilo da se sjednice ne održavaju ako se nešto ne sviđa HDZ-u i SNSD-u.

„Nema zakona o energiji, nema izbornog zakona vezanog za savremene tehnologije, nema smjena i drugih tačaka koje se ne sviđaju Čoviću i Špiriću“, kazao je.

Najavio je da će predložiti izmjene Izbornog zakona koje se tiču novih tehnologija, ali je istakao da je teško predvidjeti ishod u ambijentu stalnog kršenja procedura. Komentarišući postupke Kemala Ademovića, rekao je da razumije potrebu da se osigura održavanje sjednice, ali da je „današnji dan pravi test“ za predsjedavajućeg.

Zakone o Sudu i VSTV-u ocijenio je kao nedovoljno dobre, ali bolje od ranijih rješenja.

„Nemam obavezu ni razloga da ih podržim, ali ću vjerovatno biti suzdržan kako bismo omogućili da BiH ide dalje i da zakoni dođu u amandmansku fazu“, rekao je Džaferović.

O Republici Srpskoj je kazao da Ustav RS-a ne poznaje funkciju v.d. predsjednika i da je aktuelnu vladu predložila osoba bez ovlaštenja. Smatra da je SDA trebala pokrenuti vitalni nacionalni interes, te da će se u stranci raspravljati o glasanju Dževada Mahmutovića.

„Nama je stalo da se poštuje Ustav i da se provjeri ko zaista predstavlja bošnjački narod u tom entitetu“, naglasio je.

Džaferović je poručio da visoki predstavnik treba aktivirati komisiju za državnu imovinu, te da predsjednik Srbije nema pravo držati lekcije BiH.

„Neka potpiše ugovor o granici, neka poštuje presude Haškog tribunala – onda će biti dovoljno, bez ikakvih izjava“, kazao je.

Na kraju je ponovio da neće biti kandidat za člana Predsjedništva BiH.

„Predsjednik stranke po prirodi stvari treba da bude kandidat. Ako se odluči, Bakir Izetbegović ima podršku“, rekao je.