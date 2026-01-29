Šef Delegacije EP za odnose s BiH i Kosovom za "Avaz": Za rješenje prijevoznika potreban dijalog zemalja regije s Evropskom komisijom i državama članicama

Danas će u Briselu biti predstavljena nova vizna strategija Evropske unije, a u njenom fokusu bit će stroga primjena pravila 90/180 dana.

Očekuje se da po prvi put u institucijama EU bude otvoreno pitanje dugotrajnog boravka u EU za profesionalce, koji se zbog posla moraju kretati između više država članica, a među kojima su i profesionalni vozači iz trećih zemalja, uključujući BiH i region, koji već četvrti dan blokiraju prevoz roba na granicama sa EU.

- Danas se očekuje od Evropske komisije predstavljanje vizne strategije. Ona nije zakonodavni prijedlog, već daje određene smjernice. Moći ćemo je detaljnije komentirati nakon objave. Međutim, prije godinu dana sam na Vanjskopolitičkom odboru pred povjerenicom Kos otvorio temu prijevoznika sa Zapadnog Balkana, a u pronalasku rješenja je sigurno potreban dijalog zemalja regije s Komisijom i državama članicama – izjavio je za “Avaz” zastupnik u Evropskom parlamentu i šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom, Davor Ivo Stier.