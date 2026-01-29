Video / Majka Ajle Nuhanović koju je usmrtio drogiran i pijan Vejsil Halilović, kroz gorki plač: Dosipaju nam so na ranu, moja Ajla je sva bila polomljena od udara

Bio je 5. avgust 2025. godine kada je Vejsil Halilović iz Kladnja velikom brzinom automobilom udario Ajlu Nuhanović. Ajla je na mjestu ostala mrtva.

Za njenu porodicu je to bio kraj svijeta. Otac Hasan je tog jutra dovezao do Živinica. Trebala je otići na more. Nažalost, to je bio njihov posljednji susret.

Nekoliko mjeseci poslije Vejsil Halilović je prvostepenom presudom osuđen na tri godine zatvora.

Ajlina porodica se ne može pomiriti s tim - kazna je premala!

Senada Nuhanović, Ajlina majka, govorila je za Avaz TV.

- Bio je drogiran i pijan. Vozio je velikom brzinom. Kažu da je olakšavajuća okolnost to što se pokajao. To nama ništa ne znači. Od siline udara moje dijete je polomljeno - govori kroz suze Senada Nuhanović.

Dodaje da je Vejsil na automobilu Ajlu vozio 20 metara.

Kompletnu ispovijest pogledajte na YouTube kanalu Avaz TV.