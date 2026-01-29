Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISPOVIJEST SENADE NUHANOVIĆ

Video / Majka Ajle Nuhanović koju je usmrtio drogiran i pijan Vejsil Halilović, kroz gorki plač: Dosipaju nam so na ranu, moja Ajla je sva bila polomljena od udara

Bio je drogiran i pijan, vozio je velikom brzinom, kažu da je olakšavajuća okolnost to što se pokajao

Majka Ajle Nuhanović emotivna. Avaz

Piše: Evelin Trako

29.1.2026

Bio je 5. avgust 2025. godine kada je Vejsil Halilović iz Kladnja velikom brzinom automobilom udario Ajlu Nuhanović. Ajla je na mjestu ostala mrtva.

Za njenu porodicu je to bio kraj svijeta. Otac Hasan je tog jutra dovezao do Živinica. Trebala je otići na more. Nažalost, to je bio njihov posljednji susret.

Nekoliko mjeseci poslije Vejsil Halilović je prvostepenom presudom osuđen na tri godine zatvora.

Ajlina porodica se ne može pomiriti s tim - kazna je premala!

Senada Nuhanović, Ajlina majka, govorila je za Avaz TV.

- Bio je drogiran i pijan. Vozio je velikom brzinom. Kažu da je olakšavajuća okolnost to što se pokajao. To nama ništa ne znači. Od siline udara moje dijete je polomljeno - govori kroz suze Senada Nuhanović.

Dodaje da je Vejsil na automobilu Ajlu vozio 20 metara.

Kompletnu ispovijest pogledajte na YouTube kanalu Avaz TV.

# AJLA NUHANOVIĆ
# VEJSIL HALILOVIĆ
# SENADA NUHANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (52)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.