Željeznice FBiH demantuju Konakovića: Zgrada u ulici Musala nikada nije bila vlasništvo MVP-a BiH

JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo demantovale su navode ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, iznesene na godišnjoj press konferenciji održanoj 26. januara 2026. godine, u kojima je tvrdio da je zgrada Generalne direkcije Željeznica FBiH u ulici Musala broj 2 „vraćena“ u posjed Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Kako navode iz Željeznica FBiH, riječ je o netačnim tvrdnjama, budući da predmetna zgrada nikada nije bila u vlasništvu niti isključivom posjedu Ministarstva vanjskih poslova BiH, te samim tim nije mogla biti „vraćena“.

Zgrada Generalne direkcije Željeznica FBiH izgrađena je 1896. godine i od samih početaka, bez obzira na promjene društveno-političkog uređenja, služila je kao sjedište uprave željeznica. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, 1994. godine, Ministarstvo vanjskih poslova BiH privremeno je koristilo dio objekta, dok je drugi dio zgrade sve vrijeme ostao sjedište direkcije željeznica.

Nakon završetka rata vođeni su postupci između Ministarstva vanjskih poslova BiH i JP Željeznice FBiH u vezi s pravnim statusom nekretnine. Ti postupci su okončani tokom 2021. godine, kada je u katastru Općine Centar Sarajevo i zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Sarajevu JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo upisano kao posjednik i vlasnik zgrade u ulici Musala broj 2, označene kao k.č. 1605 k.o. Sarajevo IV.

Iz Željeznica FBiH naglašavaju da tokom 2021. godine nije vođen sudski spor između ove javne kompanije i Ministarstva vanjskih poslova BiH, već isključivo upravni postupci i postupak harmonizacije. Nakon toga, Općina Centar Sarajevo je u septembru 2021. godine donijela konačno rješenje, a Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu i konačno rješenje u oktobru iste godine.

Nakon upisa vlasništva, JP Željeznice FBiH su zatražile od Ministarstva vanjskih poslova BiH da podnese zahtjev za zakup dijela nekretnine koji koristi. Međutim, Ministarstvo takav zahtjev nije podnijelo, uz obrazloženje da mora sačekati mišljenje Pravobranilaštva BiH.

Uslijedila je žalba Pravobranilaštva BiH na rješenje Zemljišnoknjižnog ureda, koju je Kantonalni sud u Sarajevu uvažio rješenjem od 12. marta 2025. godine, ukinuvši prvostepeno rješenje. JP Željeznice FBiH to rješenje zaprimile su tek 12. novembra 2025. godine.

U obrazloženju sudskog rješenja navedeno je da se predmetna nekretnina smatra državnom imovinom bez utvrđenog i upisanog titulara prava, te da se na takvoj imovini ne može izvršiti prenos prava vlasništva zbog važeće zabrane raspolaganja državnom imovinom.

JP Željeznice FBiH su u zakonskom roku podnijele apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, o kojoj do danas nije donesena odluka.

Iako je upis prava vlasništva u zemljišnoj knjizi brisan i vraćen na status državne imovine, iz posjedovnog lista i kopije katastarskog plana, kako navode iz Željeznica FBiH, nesporno je vidljivo da je JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo posjednik predmetne zgrade.