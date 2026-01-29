Izraelski ministar objavio: Odličan razgovor s Dodikom i Trišić-Babić o prijetnji radikalnim islamom

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je da je u Jeruzalemu danas održao "odličan sastanak sa delegacijom RS", koju su činili predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik i vršilac dužnosti predsjednika RS Ana Trišić-Babić.

Sar je na društvenoj mreži X naveo da je sagovornicima zahvalio na prijateljstvu i kontinuiranoj podršci, ističući da su razgovarali o zajedničkim sigurnosnim izazovima, prije svega "o prijetnji radikalnog islamizma u regionima iz kojih dolaze".

Istakao je značaj očuvanja kulture sjećanja na Holokaust, navodeći da cijeni napore RS u promociji tog sjećanja u trenutku rasta antisemitizma u Evropi i Bosni i Hercegovini.

- Srbi su istinski prijatelji jevrejskog naroda i Države Izrael - rekao je Sar.

U delegaciji RS u Izraelu nalazi se i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević koji zbog toga nije prisustvovao današnjoj sjednici u Sarajevu koja odlučuje o "evropskim zakonima", odnosno o ključnim zakonima o Visokom sudskom tužilačkom vijeću (VSTV), kao i Sudu BiH.