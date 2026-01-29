Između pravne logike i straha od institucionalnog haosa: Kako vlada može biti neustavna, a njene odluke ustavne?

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na svojoj 166. plenarnoj sjednici presudio ono što je pravno bilo teško osporivo: prva vlada entiteta Republika Srpska, formirana pod Savom Minićem, bila je neustavno izabrana. Tačka. Međutim, način na koji je Sud odlučio da „završi“ ovu priču otvara mnogo ozbiljnije pitanje - ne o Miniću, nego o tome kako u Bosni i Hercegovini danas funkcioniše ustavni poredak.

Vlada nije, odluke jesu

Jer, dok je imenovanje vlade proglašeno neustavnim, gotovo sve odluke koje je ta ista vlada donosila između septembra i januara ostaju na snazi. Drugim riječima: vlada nije bila legalna, ali su njene odluke – legalizirane.

U jednom od ključnih pasusa odluke Ustavni sud jasno navodi da je mandat Milorada Dodika kao predsjednika Republike Srpske prestao na osnovu odluke Suda BiH, te da su osporene odluke u tom periodu bile u suprotnosti i s članom III/3.b) Ustava BiH. Ipak, odmah zatim slijedi pravni „airbag“: ovom odlukom se, kažu, ne prejudicira ustavnost pojedinačnih akata koje je Vlada RS donijela tokom trajanja neustavnog mandata – osim ako se to pitanje eventualno ne pokrene u nekoj budućoj apelaciji.

Tu dolazimo do srži problema. Ustavni sud priznaje da je nešto bilo protivustavno, ali svjesno odlučuje da posljedice tog protivustavnog djelovanja ostanu na snazi. Razlog? Strah od „pravnog haosa“.

Sud otvoreno priznaje da bi poništavanje velikog broja odluka – uključujući povećanje minimalne plaće i prijedlog budžeta za 2026. godinu – moglo destabilizirati sistem u Republici Srpskoj. Drugim riječima, politička i administrativna praktičnost dobila je prednost nad čistom ustavnom logikom.

Opasan presedan

Pravno gledano, to je razumljivo. Država ne funkcioniše u vakuumu. Ali ustavno gledano - to je opasan presedan.

Jer ako jednom prihvatite princip da se vlast može formirati mimo Ustava, donositi odluke, a da te odluke ostanu važeće jer bi njihovo poništavanje bilo „nepraktično“, onda Ustav prestaje biti vrhovna norma. Postaje preporuka. Smjernica. Opcija.

Formalno, Sud ostavlja mogućnost da se pojedinačne odluke Vlade RS iz tog perioda ospore kroz zasebne apelacije. Suštinski, to se gotovo sigurno neće desiti. Broj odluka je ogroman, politička volja minimalna, a nova Minićeva vlada, čije je imenovanje također pod ustavnom lupom, uvijek može jednostavno ponoviti iste odluke i time ih retroaktivno „oprati“.

Jasna poruka

Ovakva odluka Ustavnog suda BiH šalje jasnu poruku: čak i ako neki potez bude proglašen neustavnim, šteta - ili korist - koju je proizvela ostaje. U prevodu: u Bosni i Hercegovini se može vladati mimo Ustava, ostaviti dubok institucionalni trag, i mirno otići, jer sistem će se potruditi da sve to preživi u ime stabilnosti.

KADA stabilnost postane važnija od Ustava, onda problem više nije u Miniću. Problem je u državi.