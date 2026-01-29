Porazni podaci EU o stanju željeznica u BiH: Što je ostalo od prije rata to i danas vozi

Pola željezničke infrastrukture u BiH je nesigurno i zastarjelo, upozorava Evropska komisija u svom posljednjem izvještaju o stanju u BiH. Zbog nedovoljnih ulaganja entitetskih vlada, željeznica ne može omogućiti odgovarajući međunarodni tranzit, navodi se u izvještaju, uz podsjećanje da BiH treba uskladiti svoje zakone s četvrtim željezničkim paketom EU, posebno u smislu otvaranja tržišta željezničkog saobraćaja.

Nema ulaganja

- Evropska komisija je napisala “uputstvo za upotrebu” za ljude u BiH o pitanju željeznica. Kroz Plan rasta svim zemljama je predviđeno po milijardu eura, primarno za željezničku i infrastrukturu za transport električne energije između Grčke i Evrope. Shvatili su da se tu ništa ne ulaže. Suština četvrtog paketa željezničkog zakonodavstva u EU je vrlo prosta – otvoriti tržište da svako može da vozi voz željeznicom i da plati korištenje. Neophodno je i razdvajanje upravljanja infrastrukturom i prevoznih operacija, jer jedno je održavanje pruge, a drugo organizacija prevoza, u što se mogu uključiti i stranci – kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Smanjen prevoz

U izvještaju Pavlović vidi i poruku da ljudi koji trebaju raditi na postavljenim ciljevima o tome nemaju pojma. Upozorava da se u oblasti željeznica ništa ne unapređuje.