Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOZOVI

Porazni podaci EU o stanju željeznica u BiH: Što je ostalo od prije rata to i danas vozi

Evropska komisija je namijenila ozbiljna sredstva za modenizaciju pruga, do vlasti je da li će iskoristiti

Ulaganja samo u održavanje. Pixsell

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.1.2026

Pola željezničke infrastrukture u BiH je nesigurno i zastarjelo, upozorava Evropska komisija u svom posljednjem izvještaju o stanju u BiH. Zbog nedovoljnih ulaganja entitetskih vlada, željeznica ne može omogućiti odgovarajući međunarodni tranzit, navodi se u izvještaju, uz podsjećanje da BiH treba uskladiti svoje zakone s četvrtim željezničkim paketom EU, posebno u smislu otvaranja tržišta željezničkog saobraćaja.

Nema ulaganja

- Evropska komisija je napisala “uputstvo za upotrebu” za ljude u BiH o pitanju željeznica. Kroz Plan rasta svim zemljama je predviđeno po milijardu eura, primarno za željezničku i infrastrukturu za transport električne energije između Grčke i Evrope. Shvatili su da se tu ništa ne ulaže. Suština četvrtog paketa željezničkog zakonodavstva u EU je vrlo prosta – otvoriti tržište da svako može da vozi voz željeznicom i da plati korištenje. Neophodno je i razdvajanje upravljanja infrastrukturom i prevoznih operacija, jer jedno je održavanje pruge, a drugo organizacija prevoza, u što se mogu uključiti i stranci – kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Smanjen prevoz

U izvještaju Pavlović vidi i poruku da ljudi koji trebaju raditi na postavljenim ciljevima o tome nemaju pojma. Upozorava da se u oblasti željeznica ništa ne unapređuje.

Mnogo manji obim prevoza roba. Avaz

- Što je ostalo od prije rata to i danas vozi. Čak ni vozovi koje smo imali za Olimpijadu 1984. nisu u saobraćaju, jedan je valjda nedavno pušten u pogon. Evropska komisija je namijenila ozbiljna sredstva za modenizaciju pruga. Željeznica je žila kucavica jedne zemlje, a kamioni su nužno zlo. Ako to vlade u oba entiteta ne razumiju, to samo povećava troškove poslovanja i gubimo konkurentnost naše privrede – ističe Pavlović.

Pavlović: Otvoriti tržište. Ustupljena fotografija

Iz „Željeznica FBiH“ priznali su da je višedecenijsko nedovoljno ulaganje u željezničku infrastrukturu osnovni razlog loših uvjeta u kojima se odvija poslovanje i organizacija rada „Željeznica FBiH“. Prema podacima ovog preduzeća, obim prevoza roba, prije svega prema i iz velikih industrijskih sistema, smanjio se u posljednjih 10 godina za više od 30 posto (2017. godine prevezeno je 8,8 miliona tona, naspram 5,8 miliona tona u 2025. godini). Posljedično, prihod koji se ostvaruje od prevoza roba i putnika, nije dovoljan da kompenzira nedostatno ulaganje u željeznice.

Spori vozovi

Na pojedinim dijelovima pruga saobraćaj se odvija uz uvođenje laganih vožnji kao preventivne mjere, s ciljem usklađivanja s ostvarenim stepenom održavanja željezničke infrastrukture.

Aktuelni nivo održavanja posljedica je izostanak adekvatnog izdvajanja za tekuće održavanje i podrške za investicije, što dovodi do dalje degradacije željezničke infrastrukture, kažu iz „Željeznica FBiH“.

# VOZ
# ŽELJEZNICE FBIH
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.