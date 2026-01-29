Kako se prave ugovori s dobavljačima: Pacijenti pate zbog nestašice lijekova

Građani se sve češće suočavaju s istim problemom - da neke od lijekova ne mogu pronaći u Javnoj ustanovi „Apoteke Sarajevo“, već su primorani da ih kupuju u privatnim apotekama, često po znatno višim cijenama.

Ispaštaju građani

Iskustva pacijenata govore da u javnoj mreži apoteka nerijetko nedostaju antibiotici, analgetici, sirupi za djecu, kapi za oči i nos, ali i drugi osnovni farmaceutski proizvodi. Situacija je posebno problematična vikendom i praznicima, kada su dežurne apoteke Javne ustanove među rijetkima koje rade, pa građani ostaju bez realne alternative.

- Mi već duže vremena ukazujemo na problematiku o pitanju lijekova u „Apotekama Sarajevo“ i pokrenuti su procesi tužbi jer menadžment i upravni odbori te ustanove rade onako kako rade, zato nema lijekova jer su u posljednjem periodu prekinuli jako puno ugovora dobavljača – kazao je za „Avaz“ predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo Senad Sadiković.

On je objasnio kako su o cijeloj situaciji detaljno upoznali i ministarstva, međutim, ništa nije poduzeto.

- Nama je jedini cilj da ne ispaštaju građani, ali ni uposlenici. Valjda će vlast shvatiti u čemu je problem i preispitati rad menadžmenta ove ustanove, a nakon toga potpisati ugovore s dobavljačima – kazao je Sadiković.

Govoreći o nestašici lijekova Sadiković je kazao da nije u pitanju nestašica već lobi.

- Građani su ogorčeni o pitanju tih stvari jer dođu u apoteku i traže neki lijek, ne mogu ga dobiti, a u prvoj sljedećoj privatnoj apoteci dobiju taj lijek. Ako može jedna privatna apoteka nešto nabaviti, zašto ne mogu „Apoteke Sarajevo“ – upitao je Sadiković.

On je istakao da je jedina informacija koju su dobili to da je imenovan novi Upravni odbor ove institucije i da on treba da riješi neke stvari o pitanju rada menadžmenta.

Ponude zamjene

U razgovoru s uposlenicom call centra „Apoteka Sarajevo“ rečeno nam je da ako se desi da nekog lijeka nema, da oni ponude adekvatne zamjene.

To ne bi bio problem da pacijent kojem je zamjena ponuđena ne mora da se vrati kod ljekara po novi recept ili da zove zdravstvenu ustanovu i čeka puštanje elektronskog recepta. Sve ovo iziskuje dodatne napore osoba koje u tom trenutku trebaju terapiju.

Traže se citostatici

- Najviše dobijamo pozive za lijekove citostatike koje nema Klinički centar UNSA. To su lijekovi što idu preko Fonda i oni se najviše traže i oni su specifični. Većinu tih lijekova bi pacijenti trebali primati u bolnici, bolnice nemaju i onda građani traže da kupe – kazali su nam iz call centra „Apoteka Sarajevo“.





"Apoteke Sarajevo": Imamo sve lijekove

Iz „Apoteka Sarajevo“ su odbacili tvrdnje o nestašici lijekova, kazavši da su netačne i neutemeljene.

- JU „Apoteke Sarajevo“ posjeduje sve lijekove koji su propisani odredbama važećih ugovora sa zavodima zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona – kazali su nam u odgovoru za „Avaz“.

Prema njihovom mišljenju, Sindikat radnika u zdravstvu KS nema kompetencije da daje relevantne informacije o ovako ozbiljnim pitanjima iz oblasti snabdijevanja lijekovima.