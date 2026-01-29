Video / Košarac o problemima prijevoznika: Tražit ćemo ukidanje ETIAS sistema dok ne zaživi vizna strategija EU

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD) održao je sastanak s predstavnicima komorskog sistema u BiH u vezi sa problemima domaćih prijevoznika.

Košarac nakon sastanka je kazao da su zabrinuti zbog pokazatelje za privedni sektor.

- Na osnovu ispitanih 88 kompanija šteta je preko 30 miliona. Ako potraje duže od sedam dana, onda će gubici biti oko 80 miliona. Zamislite koliko je to ukupno. Postoje ozbiljni problemi u EU, oni pokušavaju u nedostatku vozača doći do vozača u BiH. EU ne pokazuje partnerstvo prema BiH, tako se partneri ne ponašaju. Soreka bi trebao povući određene poteze - rekao je Košarac.

Naveo je da je potrebno razumijevanje, ali ne samo deklarativno.

- Dobili smo informaciju da je usvojena radna verzija strategije, nadam se da će brzo dobiti zeleno svjetlo, ali šta ćemo do tada? Jedino razumno, a ja ću to raditi, tražit ću suspenduje ETIAS u 2026. godini dok ne zaživi nova strategija. Prijeti nam privredni kolaps, nedopustivo je da se hapse naši prijevoznici. Oni odmah po hapšenju ih pokušavaju privoliti da rade za kompanije u EU. Ovo su ozbiljni gubici za poslovnu zajednicu - naglasio je Košarac.

Naveo je da nije rješenje u izjavama Forte da je usvojena radna strategija, ona se ne primjenjuje odmah.