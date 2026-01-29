Kojović: Rušenje spomenika Veležovim igračima je svjesni čin brisanja antifašističke memorije i historije Mostara

Državni zastupnik Naše stranke Predrag Kojović reagovao je zbog rušenja spomenika podignutog u čast 77 igrača Fudbalskog kluba Velež iz Mostara, poginulih u Drugom svjetskom ratu.

Smatra da rušenje spomenika nije tehnički zahvat niti rekonstrukcija prostora, nego "svjesni čin brisanja antifašističke memorije i historije Mostara".

- To je politička poruka. I ona je jasna: u ovom gradu se ruše spomenici onima koji su se borili protiv fašizma, dok se istovremeno toleriše revizionizam i selektivno sjećanje - rekao je Kojović.

Ovaj čin je, kako dodaje, udar na temeljne civilizacijske vrijednosti, ali i grubo poniženje porodica poginulih, navijača Veleža i svih građana koji Mostar vide kao zajednički grad a ne kao privatni posjed jedne osobe, jedne ideologije ili jednog kluba, saopćeno je iz Naše stranke.

- Posebno je sramotno što se sve dešava uz šutnju gradskih vlasti i institucija koje bi morale štititi kulturno-historijsko naslijeđe a ne klimati glavom pred samovoljom. Moramo jasno reći: antifašizam nije stvar ukusa niti političkog trenutka. On je upisan u temelje Mostara i ove zemlje. Ko ruši spomenik poginulim sportistima i borcima, on ruši i samu ideju zajedničkog života - naveo je Kojović.