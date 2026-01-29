Američka ambasada i AmCham s predstavnicima ZZO-a KS: Unaprijediti, digitalizirati i napraviti savremeniji zdravstveni sistem

Okrugli sto "Budućnost digitalnog zdravstva u Kantonu Sarajevo", u organizaciji Američke trgovačke komore u BiH (AmCham BiH), održan je danas u Sarajevu uz učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Događaju su prisustvovali otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH John Ginkel, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac i ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović, kao i predstavnici javnog i privatnog sektora.

Svečano potpisivanje

U okviru događaja upriličeno je svečano potpisivanje Memoranduma o sporazumijevanju između Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, i AmCham BiH, čime je dodatno potvrđena institucionalna podrška razvoju i unapređenju digitalnog zdravstva u Kantonu Sarajevo.

Memorandum predviđa jačanje dijaloga kroz zajedničke aktivnosti usmjerene na unapređenje sistema zdravstvenog osiguranja, razvoj savremenih digitalnih rješenja, te primjenu dobrih međunarodnih praksi u oblasti upravljanja, transparentnosti i zaštite prava osiguranika.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Džon Ginkel naglasio je da memorandumi predstavljaju posvećenost saradnji, inovacijama i poboljšanju života građana u Kantonu Sarajevo.

- Jedan od razloga zašto volimo i podržavamo ovakve projekte jer su u skladu sa strategijom globalne zdravstvene zaštite administracije predsjednika Trumpa pod nazivom "Amerika na prvom mjestu" koja kao prioritet postavlja rad na jačanju lokalnih zdravstvenih sistema u drugim zemljama, jačanju saradnje javnog i privatnog sektora i otvaranju novih tržišta za američke kompanije širom svijeta - naveo je Ginkel.

Poželjan partner

Dodao je da žele da SAD bude poželjan partner i lider u globalnom zdravstvu posebno u oblastima tehnologije, nauke i medicine, te da će građani BiH od te saradnje imati koristi.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac naglasio je da Zavod raspolaže razvijenim centralnim informacionim sistemom koji predstavlja temelj za daljnji razvoj digitalnih servisa, te da Memorandum stvara dodatni okvir za realizaciju novih projekata i unapređenje usluga prema osiguranicima.

Istakao je da su dosadašnji rezultati digitalne transformacije rezultat sinergije Zavoda, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i institucija Kantona Sarajevo, te da je takav koordiniran pristup ključan za daljnje reforme u zdravstvenom sistemu.

Posebno je naveo značaj podrške američke ambasade u BiH i AmChama reformskim procesima, jačanju transparentnosti, institucionalne odgovornosti i savremenog upravljanja, ističući da to dodatno potvrđuje da su reformski pravci koje Zavod provodi prepoznati i relevantni i u širem međunarodnom kontekstu.

Ministar zdravstva KS Enis Hasanović istakao je da je SAD strateški partner u svakom pogledu i da nema razloga da zdravstvo bude izuzetak.

- Želimo unaprijediti, digitalizirati i napraviti savremeniji zdravstveni sistem dostupan pacijentima i prilagođen ljekarima kako bi zdravstvenim radnicima olakšali pristup tom sistemu radi pružanja brže i kvalitetnije usluge - naveo je Hasanović.

U okviru okruglog stola održana je i panel-diskusija o procesima modernizacije zdravstvenog sistema, regulatornom okviru, kao i pregledu realizovanih i planiranih projekata digitalizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo.