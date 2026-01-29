Edin Čaušević za "Avaz": Prijevoznici ostaju na granicama, večeras sastanak u Beogradu

I nakon informacija iz Brisela da je Evropska komisija usvojila viznu strategiju s mjerama koje bi trebale voditi ka rješenju problema profesionalnih vozača iz BiH i zemalja regiona prijevoznici nastavljaju s blokadom granica. Zaključeno je to na popodnevnom sastanku članova uprave konzorcija Logistika BiH.

- Za sada nema nikakvih promjena i nećemo ništa detaljnije da komentarišemo. Prijevoznici ostaju na granicama, dok drugačije plenum ne odluči. Večeras imamo sastanak s kolegama iz Srbije u Beogradu, na kojem ćemo analizirati informacije koje smo do sada dobili i nakon sastanka ćemo se oglasiti - kazao je za Avaz Edin Čaušević, član konzorcija Logistika BiH.