Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KONZORCIJ LOGISTIKA BIH

Edin Čaušević za "Avaz": Prijevoznici ostaju na granicama, večeras sastanak u Beogradu

Prijevoznici ostaju na granicama, dok drugačije plenum ne odluči

Edin Čaušević. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.1.2026

I nakon informacija iz Brisela da je Evropska komisija usvojila viznu strategiju s mjerama koje bi trebale voditi ka rješenju problema profesionalnih vozača iz BiH i zemalja regiona prijevoznici nastavljaju s blokadom granica. Zaključeno je to na popodnevnom sastanku članova uprave konzorcija Logistika BiH.

- Za sada nema nikakvih promjena i nećemo ništa detaljnije da komentarišemo. Prijevoznici ostaju na granicama, dok drugačije plenum ne odluči. Večeras imamo sastanak s kolegama iz Srbije u Beogradu, na kojem ćemo analizirati informacije koje smo do sada dobili i nakon sastanka ćemo se oglasiti - kazao je za Avaz Edin Čaušević, član konzorcija Logistika BiH.

# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
# EDIN ČAUŠEVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.