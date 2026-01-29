Video / Marina Pendeš napustila emisiju za spas BHRT-a: "Počeli ste kampanju protiv HDZ-a, doviđenja"

Emisiji su prisustvovali brojni političari, uključujući državne ministre Edina Forta i Elmedina Konakovića, kao i poslanike Predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmina Emrića i Milana Dunovića.

Delegatkinja HDZ-a u Domu naroda Parlamenta BiH Marina Pendeš (HDZ) demonstrativno je napustila današnju emisiju na BHRT-u posvećenu opstanku ove televizije.

U jednom trenutku, Emrić je kazao:

- Želim samo podsjetiti da je komisija na tematskoj sjednici prije dvije godine pozvala Tužilaštvo BiH da ispita odgovornost svih članova Odbora sistema zašto su i na koji način blokirali rad Odbora sistema koji je najodgovorniji za ovo stanje BHRT-a. Ove politike, i HDZ i SNSD, žele imati članove u ovom odboru i da imaju te benefite, a s druge strane ruše taj sistem. HDZ poziva da se ne plaća pretplata - rekao je.

Pendeš ga je prekinula i kazala da niko iz HDZ-a nije pozvao da se ne plaća RTV pretplata.

- Jesam li ja pozvala na to? Je li gospodin Čović pozvao? - upitala je.

- Izgleda da je HDZ svima trn u oku. HDZ, gospodine Emriću, nema vlast u vašem USK, a u mom SBK se bolje živi nego u USK - rekla je Pendeš.

Dodala je da "svi vi pravite kampanju u kojoj povezujete SNSD i HDZ", na šta joj je voditeljica rekla da ovo gostovanje nije kampanja.

- Jeste kampanja. I stalno je fokus na tome da se optuži HDZ - odgovorila je Pendeš.

Potom je zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić prikazala izjavu Borjane Krišto iz 2017. godine, u kojoj je kazala da ne treba plaćati RTV taksu, dodajući da može pokazati "stotine takvih izjava".

- Gospođo Pendeš, nije stvar optužbi nego argumenata. Ja sam stava da treba doći do političkog dogovora - rekla je Jurišić, na šta je Pendeš upitala: "Kojeg političkog dogovora?" i pitala za programsku šemu dok je bila urednica na FTV i TVSA.

Nedugo zatim, Pendeš je kazala da je "najbolje da ja odem". Kada ju je voditeljica upitala za razlog, Pendeš je odgovorila: "Zato što ste počeli kampanju protiv HDZ-a".

Iako su je voditelji pokušali zaustaviti, Pendeš je na kraju napustila studio.