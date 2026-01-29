Povećane najniže penzije i u RS, poznati iznosi po godinama staža

Vlada Republike Srpske donijela je danas niz odluka kojima se u 2026. godini značajno povećavaju osnovice i iznosi novčanih primanja za boračke kategorije, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i civilne žrtve rata.

Također, Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o određivanju iznosa najniže penzije.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2026. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2025. godine povećani za ukupni procenat usklađivanja penzija, odnosno za 6,45 posto.

Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 1. januara 2026. godine.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2026. godine po godinama penzijskog staža:

- do 15 godina penzijskog staža – 349,35 KM

- od 15 do manje od 20 godina – 419,27 KM

- od 20 do manje od 30 godina – 489,16 KM

- od 30 do manje od 40 godina – 559,10 KM

- 40 godina penzijskog staža i više – 698,89 KM

Iz Vlade Republike Srpske ističu da se ovim nastavlja politika jačanja socijalne sigurnosti i poboljšanja materijalnog položaja ovih kategorija stanovništva.

Treba podsjetiti da su penzije od 1. januara povećane i u Federaciji BiH, a drugo usklađivanje planirano je za juli ove godine u iznosu od 5,4 posto.

Prema donesenoj odluci, najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. godine povećava se sa 599 KM na 666 KM, zagarantovana penzija raste sa 715 KM na 795 KM, dok se najviša penzija povećava sa 2.996 KM na 3.332 KM.

Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024. godine, usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841 KM, što takođe predstavlja iznos zagarantovane penzije u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PIO.