U 58. godini preminuo "Zlatni ljiljan" Edin Fazlić

Edin Fazlić, dobitnik najvećeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" preminuo je danas, saopćeno je iz Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo.

Fazlić, koji je bio član Saveza, bit će ukopan u Aleji velikana na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu u subotu, 31. januara, u 13.30 sati.

Prethodno će biti klanjana dženaza u 12.20 sati poslije podne namaza u haremu centralne džamije u naselju Sokolović Kolonija. Edin (Smajo) Fazlić rođen je 7. jula 1968. godine u mjestu Brutusi, općina Trnovo. Učestvovao je u organizovanju pokreta otpora od septembra 1991. godine u "Zelenim beretkama".

Tokom odbrane Republike Bosne i Hercegovine bio je pripadnik 4. viteške motorizovane brigade, kasnije 104. Viteške motorizovane brigade 1. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je vojnik, komandir voda i čete. Teško je ranjen tokom borbenog zadatka i bio ratni vojni invalid 70 posto.

Za iskazanu hrabrost, sposobnost i lični doprinos u organizovanju i vođenju oružanog otpora agresoru na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a na prijedlog saboraca iz Diverzantskog odreda "Fikro" - 4. V mtbr., 1994. godine dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje, značka "Zlatni ljiljan".

Poslije rata se aktivno uključio u obnovu i razvoj Mjesne zajednice Sokolović Kolonija i Općine Ilidža te zalagao za statusna prava boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika priznanja Zlatni ljiljan i članova njihovih porodica koje je dugogodišnjim radom predstavljao i zastupao. Fazliću je dodijeljeno i najveće općinsko priznanje "Zlatna plaketa Općine Ilidža" . Bio je oženjen i otac petoro djece.